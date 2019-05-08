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Oruç tutmak kanserden koruyor

Uzmanı, oruç tutmanın bağışıklık sistemini geliştirdiğini, serbest radikallerin neden olduğu hasarların giderilmesini sağladığını, iltihabı azalttığını ve kanser hücrelerinin yayılma hızını yavaşlattığını söyledi.

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Liv Hospital Samsun Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Akyol, oruç tutmanın sağlığa faydalarını anlattı.
 
Akyol, “Ramazan’ın iki yönde sağlığa faydalı olduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır. Birincisi sindirim sistemi ve fiziki katkıları, diğeri ise insan psikolojisine olan faydalarıdır. Oruç esnasında vücutta bulunan yağ hücreleri aracılığı ile depolanmış yağlar yakılır. Depolanan yağların yakılmasıyla birlikte sağlıklı zayıflama gerçekleşir. Ancak bu, sahur ve iftarda az kalorili beslenmekle olur. Şimdiye kadar yapılan bilimsel araştırmalar oruç ve insülin sağlığı ilişkisini ortaya koymaktadır. Araştırmalar oruç esnasında hücrelerin kandan daha fazla glikoz alımı üzerine uyarılar gönderdiğini göstermiştir, bu durum da insülin sağlığına olumlu etki etmektedir. Oruç tutmak sindirim sisteminin dinlenmesini sağlayarak, daha sağlıklı kalori yakmaya destek olur. Sindirim sistemi sağlığı iyi olmayan kişilerde özellikle oruç, gıdaların enerjiye dönüştürülmesi ve yağ yıkımına ciddi katkıda bulunur. Düzenli şekilde oruç tutmak, metabolizma sağlığına faydalı olduğu gibi, sağlıklı bağırsak fonksiyona da katkı sağlar. Az yemek ömür uzatır, çok yaşamayı sağlar. Yapılan bilimsel araştırmalar bazı kültürlerde yapılan diyetlerin ömrü uzattığını ortaya koymaktadır” dedi.  
 
TEPEDEN TIRNAĞA VÜCUDU YENİLİYOR
 
Oruç tutmanın tepeden tırnağa vücudu yenilediğine dikkat çeken Akyol, “Beyinde yeni kök hücrelerin oluşmasını destekleyen oruç, bu işleve yardımcı olarak kimyasalların salgılanmasını sağlar. Parkinson ve Alzheimer gibi zihinsel hastalıklara karşı koruyucu rol oynayabilir. Oruç tutmak bağışıklık sistemini geliştirir, serbest radikallerin neden olduğu hasarların giderilmesini sağlar, iltihabı azaltır ve kanser hücrelerinin yayılma hızını yavaşlatır. Bilimsel araştırmalar, hayvanların doğada hasta olduklarında yemeyi azalttıklarını ve dinlendiklerini ortaya koymaktadır. Oruç tutmak bağışıklık sistemini geliştirerek, birçok hastalıktan korunmaya yardımcı olduğu gibi, bazı hastalıkların tedavisini hızlandırır. Oruç vücudun genel temizliğine ciddi anlamda faydalıdır. Sindirim sisteminin temizlenmesi, dolaylı olarak bütün sistemin temizlenmesini sağlar. Karaciğer ve böbreklerdeki toksinlerin temizlenmesiyle de cilt yenilenir” diye konuştu. 

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