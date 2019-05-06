Pakistan, Ramazan'a bir gün geç başlıyor
Pakistanlı Müslümanlar, Ramazan orucunu yarın tutmaya başlayacak.
- İHA
Pakistan Hilal Komitesi Başkanı Müfti Münibürrahman, Pakistan’da Ramazan’ın 7 Mayıs’ta başlayacağını duyurdu. Açıklamaya rağmen sokaklara tezgahlar kuruldu, halka atıştırmalıklar ve tatlılar dağıtıldı. Vatandaşların ise Ramazan alışverişine hız kesmeden devam ettiği gözlendi.
Karaçi şehrinde bu yıl Memun Camii iftar organizasyonlarının merkezi seçildi. Camide Ramazan boyunca ücretsiz iftar ve sahur organizasyonu yapılacağı açıklandı.
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