Ramazan ayı kutlama mesajları, 11 ayın sultanı Ramazanın gelmesiyle birlikte paylaşılmaya başlandı. İslam alemi için kutsal olan bu ayda Müslümanlar oruç ibadetlerini yerine getirecek. Bu mübarek ayın gelişini dualarla ve Ramazan mesajları göndererek sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için Ramazan ile ilgili sözler kısa, uzun, anlamlı mesajlar haberimizde yer alıyor. İşte 2022 en güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, anlamlı ve resimli Ramazan ayı mesajları...

RAMAZAN AYI KUTLAMA MESAJLARI RESIMLI, DUALI, GÜZEL SÖZLER

Gözlerimiz ışık dolsun, gönüllerimiz iman aşkına boğulsun, avuç içlerimiz dua dolu olsun. Bu mübarek ayda bütün dualar kabul, bütün sadakalar makbul, bütün oruçlar kabul olsun. Ramazan ayınız mübarek olsun.

Mübarek Ramazan Ayı Kalbini O'nun yoluna kоymаyı Ellеrini daim O'nun dеrgаhınа аçmаyа vesile olsun.

Bütün dualar gül kokar bu ay. İmanı yüksek ilmi derin olanlar bilir ki Ramazan ayı ayların en makbulüdür. Bu ayı oruçla, namazla ve niyazla geçirmenizi temenni eder Ramazan ayınızı kutlarım.

Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve Ramazanınız mübarek olsun.

Ramazan ayı sana bir muştu, kalbine teselli, ruhunu karanlık ruhların baskısından kurtarmaya vesile olsun.

Ellеrin semаyа, dillerin duаyа gönüllerin Mevla'ya yöneldiği bu mübarek Ramazan Ayı'nın hаyırlаrа vesile olmasını dilerim. Hоşgeldin Ya Şehr-i Ramazan...

Allah"ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, bu ay edeceğiniz tüm dualarınız kabul olsun. Hayırlı Ramazanlar...

Ramazanın bereketi bir yağmur gibi yağsın üzerimize, tüm Müslüman aleminin ve gönül dostlarının Ramazan ayı mübarek olsun.

Dostlukların sevgi ile beslendiği bu Mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup tasmasını dilerim.

Dininin sihhat ve selameti olan "Peygamber Efendimizin güzel ahlakina sahip olmaya "vesile olsun.

Ramazan ayı ülkemize ve tüm inananlara güzellikler, mutluluk ve bolca huzur getirsin, kötülüklerden, fenalıklardan arınalım inşallah. Hayırlı Ramazanlar.

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelerek bizleri Bereketiyle donatan Ramazan ayınız Mübarek olsun...

Ramazan demek arınma ve rahmet demektir. Sofranız bereketli sağlığınız sıhhatli olsun. İyi Ramazanlar.

İslаm'ın nurlu yüzü kаlbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, Rаmаzаn-ı Şerifleriniz mübarek olsun.

Cenab-ı Hakk'ın kapısına ulaştırmayacak yollara sapmaktan korumaya vesile olan mübarek Ramazan ayini tebrik ederim.

Bu Ramazan ayı gönüllerimize iman, içimizi huzur, dünyaya barış getirsin, küslükler, ayrılıklar, fenalıklar kalplerimizden uzak olsun. Hayırlı Ramazanlar dilerim.

"Başlangıçlar sonuçların tecelli yeridir"... Rahmet ile başlayan Ramazan ayinin Kurtuluş ile Tecelli bulması temennilerimle...