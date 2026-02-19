Ramazan ayında yapılacak ibadetler! Ramazan ayında çekilecek tesbihler

11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte milyonlarca Müslüman bu mübarek ayı en faziletli şekilde geçirmek için yapılacak ibadetleri araştırmaya başladı. Bu nedenle, Ramazan ayında yapılacak ibadetler ve Ramazan ayında çekilecek tesbihler pek çok Müslümanın gündeminde.

RAMAZAN AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELER?

İbadetlerin artırıldığı ve manevi arınmanın ön plana çıktığı Ramazan ayında, Müslümanlar hem farz hem de nafile ibadetlere yönelerek Allah'a yakınlaşmayı amaçlıyor.

Ramazan ayında yapılabilecek faziletli ibadetlerden bazıları aşağıda bulunuyor.

· Oruç tutmak ve nefsi terbiye etmek,

· Teravih namazı kılmak,

· Sahura kalkmak,

· Kur'an-ı Kerim okumak ve hatim yapmak,

· Sadaka ve zekat vermek,

· Namazları mümkün olduğunca cemaatle kılmak,

· Ramazan umresi yapmak,

· İftar sofralarını paylaşmak ve misafir ağırlamak,

· Yetimleri sevindirmek ve yardımlaşmayı artırmak,

· Günahların affı için tövbe etmek.

RAMAZAN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER

Mübarek Ramazan ayında tesbih ve zikirler, kalbi arındırma ve manevi huzuru artırma noktasında pek çok kişi tarafından yapılır. Ramazan ayında günlerine göre tavsiye edilen tesbihler aşağıda yer alıyor.

1 ile 10. günler arasında, 'Ya Erhamerrahemin' (Ey merhametlilerin en merhametlisi)

11 ile 20. günler arasında, 'Ya Gaffarez Zünub' (Ey günahları bağışlayan)

21 ile 30. günler arasında, 'Ya Atîka'r-Rikâb' (Ey kullarını kurtaran)

RAMAZAN AYINDA ÇEKİLECEK ZİKİRLER

Ramazan ayında zikir ibadeti, Allah'ı gün boyu anmayı sağlayan önemli manevi uygulamalar arasında yer alır. Günlük zikirlerin düzenli olarak yapılması, ibadet bilincini güçlendirir. Ramazan'da tercih edilen zikirler aşağıda yer alıyor.

Ramazan ayının ilk 10 günü, 'Ya Erhamerrahemin' zikri çekilebilir. Günde 100 defa çekilmesi önerilir.

Ramazan ayının 11 ile 20. günleri, 'Ya Gaffarez Zünub' zikri çekilebilir. Günde 100 defa çekilmesi tavsiye edilir.

Ramazan ayının son 10 günü, 'Ya Atîka'r-Rikâb' zikri çekilebilir. Günde 100 defa çekilmesi önerilir.

Bunların yanı sıra; 'Sübhanallah', 'Elhamdülillah', 'Allahu Ekber' ve 'Estağfirullah' gibi tesbihler de Ramazan boyunca tercih edilen zikirler arasında bulunur.