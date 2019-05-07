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Ramazan ayında sağlıklı beslenme

Ramazan ayı, oruç tutanlar için beslenme ve yaşam şeklinin değiştiği bir aydır.

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Yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için günün oruç tutulmayan bölümünde en az 2 öğünü tamamlamak ve sahur öğününü atlamamak gerekir. Sahura kalkılmaması  ya da sahurda sadece su içilmesinin zararlı olduğu unutulmamalıdır. 

ÖZEN GÖSTERİN 

Oruç tutarken yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterin. Tek seferde büyük porsiyonlar yerine, iftardan sonra aralıklarla ile her seferinde azar azar küçük porsiyonlar şeklinde beslenin. Yemeklerinizi yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek tüketin. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi yiyeceklerden oluşan hafif bir kahvaltı yapabilir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edebilirsiniz. İftara kahvaltılıklar veya çorba gibi hafif yemeklerle başlayıp az yağlı et yemeği, sebze yemeği veya salatayla devam edebilirsiniz.  

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