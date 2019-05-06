Ramazan için beslenme önerileri

Ramazan ayı boyunca mutlaka sahura kalkılması gerektiğini vurgulayan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Öğretim Üyesi Uzman Diyetisyen Ayşe Özkarabulut, "Sahur kalvaltı şeklinde olmalıdır. Tok tutması için mutlaka yumurta yenilmeli, pişirme şekli olarak haşlama tercih edilmelidir. Çok fazla susuzluk hissi olmasın diye zeytin, sucuk, pastırma gibi yiyecekler tercih edilmemelidir" diye konuştu.

"TAM BUĞDAY EKMEĞİ TOK TUTAR"

Sahurda yumurtanın yanı sıra tost da yenilebileceğini belirten Özkarabulut, ekmek seçeneğinin tam buğday olmasının tok kalmayı sağlayacağını ifade etti. Özkarabulut, "Bir su bardağı yoğurt veya süt içine konan yulaf ezmesi ve meyve ile hazırlanan karışım sahur için iyi bir seçenekdir. Lor peynirli makarna da zaman zaman tercih edilebilir. Çok yağlı böreklerden kaçınmak gerekir. Kilo problemi olmayanlar sebzeli gözleme tarzında hamur işleri tüketilebilir. Yeterli miktarda su içmek böbrekleri korumak açısından çok önemlidir. Açık çay içilmelidir. Şeker dengesini bozmamak için çok fazla şeker kullanılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

"20 DAKİKA NAMAZ ARASI ÖNEMLİ"

Kabızlık problemi olan kişilerin sahurda 3 - 4 tane gün kurusu kayısıyı cevizle birlikte tüketmesi önerisinde bulunan Özkarabulut, "İftarda şeker ve tuz dengesini sağlamak için oruç zeytin ve hurma ile açılır. Bol su tüketilir. İçine et suyu, tavuk suyu konulmamış çorbadan, hafif iftariyeliklerden sonra 20 dakika namaz arası vermek beyine tokluk mesajının gitmesi için gereken bir süreçtir. Yemekleri iyi çiğnemek, yavaş yemek çok önemlidir" dedi.

"SOFRADAN KALKAMAYAN SALATA İLE DEVAM EDEBİLİR"

20 dakika aradan sonra etli sebze yemekleri, kurubaklagiller, az yağlı dolmalar öneren Özkarabulut, "Salata, az şekerli komposto tüketilebilir. 20 dakika ara verildiğinde sofradan kalkılamıyorsa salata ile devam edilebilir. Yemeklerin kızartma olmaması gerekir, fırında, ızgara, buğulama veya haşlama şeklinde olmalıdır. Yemeklerde çok fazla salça kullanmak mide şikayetlerini artırır ve fazla tuz alınmasına neden olur, hipertansiyonu olan kişiler için önemlidir. Yemeklerde mümkün olduğunca sıvı yağlar kullanılmalıdır" diye konuştu.

"YEMEKTEN 1 SAAT SONRA TAZE DEMLENMİŞ ÇAY TERCİH EDİLEBİLİR"

Yemeklerde içecek olarak ayran ve komposto kullanılabileceğini, asitli içecekler içilmemesi gerektiği bilgisini veren Özkarabulut, "Yemek sonrası içilen soda fazla tuz alınmasına neden olur ve hazmı güçleştirici etki yapar. Yemekden bir saat sonra içilen taze demlenmiş çay tercih edilmelidir" ifadelerini kullandı.

"TATLIYI 2 SAAT ARADAN SONRA TÜKETİN"

Ramazanda tatlı olarak daha çok sütlü tatlılar, kabak talısı, ayva tatlısı öneren Ayşe Özkarabulut, "Ağır hamur tatlıları mide ve kalp hastaları için çok zararlıdır. Tatlılar yemekten hemen sonra yenilmemeli, 2 saat aradan sonra ara öğünde tüketilmelidir. Toz tarçın ilavesi faydalıdır" dedi.

Şeker hastalarının, kalp ve hipertansiyon hastalarının doktor izniyle oruç tutmaları gerektiğinin altını çizen Özkarabulut, Ramazanda fiziksel aktivite yapılmasının da unutulmamasını tavsiye etti.