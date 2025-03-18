Ramazan Risalesi, İstanbul'da tanıtıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, ramazanın manevi iklimini öğrencilerin gözünden anlatan şiir, hikaye, hatıra ve deneme türündeki yazılar ile resimlerin yer aldığı, 29 eserden oluşan toplam 63 sayfalık kitabın tanıtımına katıldı.

Yentür, burada yaptığı konuşmada, okulların ve öğretmenlerin, 21. yüzyılın dünyasında kuru bilgi nakletmek yerine öğrencilerin analitik, sosyal, duygusal ve bilinçsel potansiyellerini ortaya çıkaracak ortamlar ve ekosistemler oluşturması gerektiğini söyledi.



Söz konusu projeyle öğrencilerin kalemle ve kağıtla dost olmasının yanı sıra hislerini kağıda dökmelerine olanak sağladıklarını anlatan Yentür, projeyle, çocukların duygu ve düşüncelerini sözcükler aracılığıyla kağıtla buluşturmasını amaçladıklarını dile getirdi.



Yentür, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerine, bu modelin en önemli temel argümanının erdem, değer ve eylem projesi olduğuna dikkati çekerek, "Salt anlamda teknoloji, salt anlamda bilim insanlığa mutluluk ve huzur getirmedi. Orta Doğu'da yaşadığımız en acı günler de bunun yansıması." diye konuştu.

Tüm öğretmenlerin 21. yüzyıl dünyasında insani, ahlaki ve vicdani değerlerle, bilim ve teknolojiyle kuşanmış güzel bir neslin inşası için beraber çalışması gerektiğinin altını çizen Yentür, "Bizim ilk kitabımız Ramazan Risalesi'ydi. Buradan nice şairler, nice yazarlar ve düşünce insanları çıkacak. İçinizdeki duyguları yazmaya devam edin. Biz de sizi takip edeceğiz ve destekçiniz olacağız." ifadelerini kullandı.

Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik ise programa ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Öğrencileri, toplumun değerlerinden ramazanı kaleme aldıkları için tebrik eden Çelik, kütüphanelerin insanlığın hafızası olduğunu belirtti.

Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeliha Yıldız ile bazı velilerin de katıldığı programda, projeye katkı sağlayan öğrenciler, okuyucuları için kitapları imzaladı.

Öğrencilere, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hediyeler verildi.