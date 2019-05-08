15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1892
  • 6,9365
  • 256.483
  • 90.087
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

RAMAZAN

  1. Haberler
  2. Ramazan

Ramazan'a has özel lezzet : Susamlı helva

Hatay’ın yöresel lezzetlerinden 'küncülü helva' ismiyle bilinen susamlı tatlı, ramazan sofralarının vazgeçilmezi oluyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na layık görülen Hatay’da, sadece ramazan ayında yapılan susamlı helvaya yoğun talep var.

Zengin mutfağı ve eşsiz tatlarıyla Hatay, künefe ve kabak tatlısı gibi yöresel lezzetlerin yanı sıra sadece ramazanda yapılan "küncülü helva" ile de tanınıyor.

Ramazan ayında tezgahlardaki yerini alan Hatay'ın önemli lezzetlerinden "küncülü helva", iftar sonrası sunumların yanında çerez olarak da damaklara hitap ediyor.

Susam tahin, şeker, çöven otu, limon tuzu ve su karışımıyla üretilen helva, yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği tatlılar arasında yer alıyor.

Babasından öğrendiği mesleği devam ettirdiğini söyleyen helva ustası Şahap Fansa, kendilerine miras kalan bu işi Antakya Uzun Çarşı'daki küçük işletmelerinde geleneksel yöntemlerle sürdürmeye çalıştığını belirtti.

Kilosunu 24 liradan satışa sundukları "küncülü helva"nın büyük rağbet gördüğünü anlatan Fansa, “Helva, sadece ramazan aylarında üretildiği için büyük rağbet görüyor. Helva yapımı için sabah erken saatlerde dükkanımızı açıyoruz, helvanın ana maddesini pişirmek için. Sabah saatlerinde başladığımız küncülü helva üretimini teravih namazına kadar devam ettiriyoruz.” diye konuştu.

Kendilerinden başka geleneksel yöntemlerle "küncülü helva" üreten kimse kalmadığını dile getiren Fansa, teknoloji kullanmadan üretime devam edeceklerini söyledi.

Perakendenin yanı sıra birçok noktaya toptan da satış yaptıklarını ifade eden Fansa, günlük 200-250 kilogram "küncülü helva" ürettiklerini sözlerine ekledi.

Kedinin bir anda saldırdığı belediye başkanına 100 dikiş atıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Küçük çocuğun sorusunu duyunca çılgına döndü

Küçük çocuğun sorusunu duyunca çılgına döndü

Dünya bunu bekliyordu! İşte meşhur bebeğin ilk fotoğrafı...

Dünya bunu bekliyordu! İşte meşhur bebeğin ilk fotoğrafı...

Bayrampaşa Otogarı taşınacak mı?

Bayrampaşa Otogarı taşınacak mı?

Mahkemenin kararını duyunca gözyaşlarına boğuldu

Mahkemenin kararını duyunca gözyaşlarına boğuldu

6 çocuğu öldü.. Babadan tüyler ürperten 'cin' iddiası

6 çocuğu öldü.. Babadan tüyler ürperten 'cin' iddiası

4 arkadaşını yaktı, sözleri dehşete düşürdü

4 arkadaşını yaktı, sözleri dehşete düşürdü

Silahlar ABD yerine Rusya ve Çin'den alınacak

Silahlar ABD yerine Rusya ve Çin'den alınacak

Parayı nereye harcadıkları ortaya çıktı!

Parayı nereye harcadıkları ortaya çıktı!
 

POPÜLER HABERLER

Sosyal medya bunu konuşuyor… Bilerek mi yaptı, kaza mı?

Sosyal medya bunu konuşuyor… Bilerek mi yaptı, kaza mı?

İlk kez görüntülendi... İşte Türkiye'nin yeni silahı!

İlk kez görüntülendi... İşte Türkiye'nin yeni silahı!

İnsan bedenine işlenen gelenek: Deq

İnsan bedenine işlenen gelenek: Deq

Game of Thrones'ta 'Rhaegal' böyle öldürülmüş!

Game of Thrones'ta 'Rhaegal' böyle öldürülmüş!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA