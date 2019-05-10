Ramazan’da selamı yayın

İslâmî kardeşlik iman ve rahmet-i ilahiye sayesinde oluşmuş ve tarihi süreçte düşmanlık duygularını ortadan kaldırarak sosyal bir barış ortamı tesis etmiştir. Allah için olan kardeşlik sürekli feragat ve fedakârlık ister. İslâmî anlayışa göre dünyevî dostluklar dünyada kalır, ahirete taşınan ise Allah için olan kardeşlik ve dostluklardır.

İslâm dini kardeşliğin devamını bazı prensiplere bağlamıştır. Müminlere, mümin kardeşleri için birtakım hak ve sorumluluklar yüklemiştir. Bu hak ve sorumluluklardan biri selâmdır. Selâm, sadece sembolik bir ifade değil, insanlar arasındaki muhabbetin artmasına, kardeşlik duygularının güçlenmesine ve devamına vesile bir sevgi transferidir. İslâm kardeşliğinin sürekliliği toplum hayatı için son derece önemlidir. Çünkü toplumu oluşturan insanların birbirlerine olan saygı, sevgi ve muhabbeti selâmlaşma ile pekişir ve gelişir. Selâm, insanların birbirleriyle olan en güçlü iletişim araçlarından biridir. İletişime selâm ile başlanır; yâni insan önce selâm verir, sonra kelâma başlar. Bu iletişimin içten, samimi ve sıcak olması gerekir. Özellikle Ramazan ikliminde samimiyetle verilen selâm, bazen birçok hediye ve ikramdan daha tesirli olur. Bu gönül alma eylemi ile insan, kendisine verilen selâmı dil ucuyla değil, en içten duygularla kabul eder.

Kardeşliğin tesisi ve sürekliliğinde paylaşmak vardır. Selâmlaşmak hem kaynaşmaktır, hem de hayatı bütün zorluklarıyla paylaşmaktır. Selâm insanî ilişkilerde farkındalık bilinci ortaya koyar. Selâm ile insan, kardeşlerinin farkına varıp, ziyaret ederek hayatın zorluk ve kolaylığını, sevinç ve üzüntüsünü paylaşmış olur. Selâm en hayırlı amellerden biri kabul edilir. Selâm dostlar arasındaki bağı kuvvetlendiren bir ilgi ifadesi olup toplumdaki fertler arasındaki kaynaşmayı arttırmaktadır. Selâmın sihri, büyüsü ve etkisi de buradadır. Çünkü selâm, toplu olarak yaşayan insanların cemiyet içerisinde birbirlerine saygı ve hürmet gösterme şeklidir. Ramazan ikliminde selâm, verenle alanı yakınlaştırır, samimileştirir, birbirine ısıtır ve gönülleri bir yapar.

İnsan selâm sayesinde insanlarla kendi arasına bir köprü kurmaktadır. Yalnızlaşan günümüz insanı çevresiyle arasına duvar örerken, İslâm dini selâmı hayatın merkezine koymakta ve kardeşler arası iletişimde köprü kurmaya vesile olmaktadır. Aynı dünya üzerinde beraber yaşadığımız insanlarla iyi geçinmek durumundayız. İyi geçinmek için karşılıklı sevgi ve saygıya muhtacız. Bu sevgi ve saygının oluşmasında selâmın büyük bir yeri ve etkisi vardır. Toplumdaki dirlik ve huzur buna bağlıdır. Selâm, insanlar arası sevgi ve saygının artmasına vesiledir. Sevgi ve saygı olmadan birlik ve beraberlik, birlik ve beraberlik olmadan da huzur olmaz.