''Ramazan'da sporu bırakmak zorunda değilsiniz''

Acıbadem Kayseri Hastanesi doktorlarından Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, ramazanda spor yapılması ve dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgiler paylaştı. Havaların ısınmasıyla beraber vücudun susuz kalacağını ve düzenli olarak sahurda ve iftarda sıvı tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Karaoğlu, sporu bıraktıktan sonra kas kütlesinde oluşacak kaybın yerine tekrar konulması için 2 katı zamana ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Sporun sadece ramazanda değil her zaman önemli olduğunu ve ramazanda sporu bırakmak zorunda olunmadığını söyleyen Karaoğlu, “Özellikle spor yaralamalarıyla uğraşan biri olarak, ramazan ayına girdiğimiz için vatandaşlarımıza bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle düzenli olarak spor yapan kişilerin, spora devamı konusunda bir takım şüpheleri oluyor işte ramazan geldi bırakalım gibisinden. Aslında düzenli olarak spor yapan birinin sporu bırakıyor olması kas kütlelerinde ve performanslarında önemli derecelerde azalmalara yol açıyor. Dolayısıyla, biz pek bunu istemiyoruz ancak spor yaparken de bazı kurallara uymalarını öneriyoruz. Bugün biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Mevsim itibari ile sıcak havalara girmekteyiz ve oruç sebebiyle vücudumuz susuz kalıyor. Bu susuzluk durumunun dokulara zarar vermemesi, sağlığımıza zarar vermemesi açısından bazı konulara dikkat etmek gerekiyor” dedi.

Vücudun ramazan dolayısıyla susuz kaldığını ve iftara yakın saatlerde yapılan sporun ardından alınan duşun sıvı takviyesine büyük katkısı olacağının altını çizen Karaoğlu, “Bir kere hem sahurda, hem de iftarda düzenli sıvı tüketimi, su alımı aralıklı olarak yapılması lazım. İkincisi, spor yaptığımız saat önemli. Şimdi burada vücudun susuz kaldığı zaman dilimi, ne kadar uzun susuz kaldığı önemli. Dolayısıyla, aslında en ideal saat iftara en yakın saatlerde yapılan sporlar olacaktır. Örnek verecek olursam, iftara 15 dakika kala bitirilecek çok da ağır yapılmayacak bir sporla, hemen duş alınıp sofraya oturulup su takviyesi yapılarak vücudun açığı kapatılabilir ki vücut en az miktarda susuz kalır. Dolayısıyla da vücuda zarar vermemiş olur. Kas ve kondisyon kayıplarını yerine koymamız neredeyse 2 kat zaman alıyor. Dolayısıyla da dikkat etmek lazım ve spora çok da ara vermeyi önermiyoruz ama yaparken de mutlaka düşük seviyeli, çok ağır olmayan ve aerobik tarzda egzersizleri yapmak çok önemli. Spor her an önemli. Ramazanda da önemli. Dolayısıyla, ramazanda da sporu bırakmak zorunda olmadığınızı ama belli kurallara uyarak daha sağlıklı bir şekilde yapabileceğimizi belirtmek istedim. Herkese sağlıklı, huzurlu ve hayırlı ramazanlar diliyorum” diye konuştu.