18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9855
  • 6,7386
  • 247.404
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

RAMAZAN

  1. Haberler
  2. Ramazan

'Sahura kalkmazsanız kilo alabilirsiniz'

ORUÇ sırasında özellikle sindirim sisteminde ve metabolizmada önemli değişikliklerin gerçekleştiğini söyleyen uzmanı, 'Sahura kalkmadan oruç tutmak veya iftarda aşırı gıda alımı sindirim sorunlarına yol açmakla kalmayıp kilo alımına ciddi katkıda bulunabilir. Ağır yemeklerden ve karbonhidrat ağırlıklı beslenmeden kaçınmalıdır' dedi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Rumeli Üniversitesi´nin Uygulama Hastanesi olan REYAP Hastanesi'nde görevli Kardiyolog hekim Prof. Dr. Mustafa Aydın, oruç tutan bireylerin kan yağlarında ve kolesterol düzeylerinde olumlu düzelmeler izlendiğini belirtti. Bu bulguların sağlıklı kişilerde oruç tutmanın kalp sağlığına olumlu katkılarının olduğunu gösterdiğini dile getiren Prof. Dr. Aydın, "Oruç tutanlarda damar sertliğinin daha az olduğu, insülin duyarlılığının arttığı, oruç sayesinde kalp damar sistemindeki pıhtılaşma mekanizmalarına olumlu etkilerde bulunduğu biliniyor" diye konuştu.
 
"SAHURA MUTLAKA KALKIN"
 
"Oruç tutmanın sağlığa faydası var ama yapılan bazı yanlış uygulamalar da ciddi zararlara yol açabilir" diyen ve oruç sırasında özellikle sindirim sisteminde ve metabolizmada önemli değişikliklerin gerçekleştiğini dile getiren Prof. Dr. Aydın konuşmasına şöyle devam etti: "İftar ve sahurda aşırı ve tuzlu gıda tüketimi kalp yetersizliğinde kötüleşme, hipertansiyonu olan hastalarda tansiyonun yükselmesine neden olabilir. Sahura kalkmadan oruç tutmak veya iftarda aşırı gıda alımı sindirim sorunlarına yol açmakla kalmayıp kilo alımına ciddi katkıda bulunabilir. Ağır yemeklerden ve karbonhidrat ağırlıklı beslenmeden kaçınmalıdır. Orucu açtıktan sonra şekerli gıdalardan, yağlı yemeklerden uzak durulmalıdır. Aşırı ve hızlı yemek mide ve sindirim sisteminde kan akımını artırır. Bu durum kalp yetmezliği olan hastalarda ek yüklenmeye neden olabilir. İleri kalp yetersizliği olanlarda şikayetlerin artmasına neden olabilir. Gündüz içilmeyen sigaranın iftar sonrası yoğun içilmesi koroner dolaşımın olumsuz etkilenmesine neden olur. Sigaranın bırakılması veya azaltılması alınacak en etkili önlem olacaktır. İftar sırasında sıvı gıdalarla başlangıç yapıp bir süre ara verilmesi dolaşım ve sindirim sistemine ek yük bindirilmesine engel olacaktır. İftar sonrasında düzenli yürüyüşler sindirim sorunlarına engel olur ve dolaşımın düzelmesine katkı verir. Uzun açlık süresi nedeniyle iftar ile sahur arasında yeterli sıvı alımı sağlanmalıdır. Sahur mutlaka yapılmalıdır. Sıvı ve lifli gıda ağırlıklı olması uzamış açlık döneminde tokluk hissi verecek ve sıvı açığı oluşmasına engel olacaktır.´´
 
"MUTLAKA DOKTORUNUZA DANIŞIN"
 
Kalp hastası olan kişilerin oruç tutması konusunda mutlaka doktorlarına danışmaları gerektiğini ifade eden Aydın, "Kalp krizi geçirenler, koroner damarlarına stent takılmış olan bireyler, açık kalp ameliyatı olanlar ve sürekli ilaç kullanması gereken hastaların oruç tutmasındaki karar hastalığın ciddiyet derecesine göre doktor kontrolüne göre verilmelidir. İleri derecede kalp yetersizliği olanlar, insülin bağımlı şeker hastaları ve düzensiz kan basıncı olan kişilerin oruç tutmasının sakıncalı olabileceği bilinmeli. Oruç tutan hastaların ilaç aksatması hastalığın kötüleşmesine neden olabilir. Bu nedenle ramazan ayında ilaç alım düzeninde ayarlamalar yapılmalıdır. Günde tek doz ilaç kullanan hastaların ilaç dozunun sahur veya iftar saatlerine kaydırılması gerekebilir. Önemli olan ilacın her gün aynı saatte alınmasıdır" dedi.

Minik Ecrin´in kaybolmadan önceki görüntüleri...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Pakistan'da terör saldırısı

Pakistan'da terör saldırısı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda önemli toplantı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda önemli toplantı

Çin'in garip yüzü!

Çin'in garip yüzü!

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

Trump telefon numarasını gönderdi: Beni arayın

Trump telefon numarasını gönderdi: Beni arayın

Bakan Gül'den YSK açıklaması

Bakan Gül'den YSK açıklaması

Arjantin'de milletvekiline silahlı saldırı

Arjantin'de milletvekiline silahlı saldırı

Teröristin çantasındaki ilacın karekodundan bağlantıları çözüldü

Teröristin çantasındaki ilacın karekodundan bağlantıları çözüldü
 

POPÜLER HABERLER

E-5 karayolunda korkutan zincirleme kaza! O anlar kamerada...

E-5 karayolunda korkutan zincirleme kaza! O anlar kamerada...

Yerden yüksek Passat

Yerden yüksek Passat

Turist sayısında rekora koşuyor

Turist sayısında rekora koşuyor

Haftanın fotoğrafları

Haftanın fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA