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Tarihi camide mukabele geleneği

Osmanlı’dan emanet alınan asırlık mukabele geleneği Anadolu’da inanç turizminin önemli merkezlerinden tarihi Somuncu Baba Külliyesi’nde gençlerin yoğun katılımıyla asırlardır sürdürülüyor.

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İçerisinde Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) Hazretlerinin türbesinin de bulunduğu 14. yüzyıl eseri Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Camisi, Türkiye’de mukabele geleneğinin asırlardır sürdürüldüğü önemli merkezlerin başında geliyor.   Genç hafızların güzel sedalarıyla ezbere okuyup, vatandaşların büyük bir muhabbetle takip ettiği mukabele geleneği, Ramazan ayında her gün sabah ve öğle namazından sonra gerçekleştiriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı ilçede hizmet veren Hulusi Efendi Yatılı Kur’an Kursu’nda eğitim gören hafızlar, bu geleneğe liderlik ediyor. 

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