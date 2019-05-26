TİKA’dan Ganalılara Ramazan yardımı

Türkiye’nin Akra Büyükelçisi Özlem Ergun Ulueren, TİKA’nın Gana’da sürdürdüğü proje ve faaliyetlerine ek olarak ramazan yardımı da yapmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Büyükelçi Ulueren, “Bu yardımın Türkiye ile Gana arasındaki dostluğun gelişmesine büyük katkı sağlayacağından eminiz” ifadelerini kullandı. Gana Az Gelişmiş Bölgeler ve Zongo Bakanlığı adına gıda paketlerini teslim alan Bakan Yardımcısı Faisal Patriot da Türkiye’ye minnettarlıklarını dile getirerek gıda paketlerinin İslam inancına uygun şekilde ramazan ibadetinin bir parçası olarak dağıtılacağını kaydetti.