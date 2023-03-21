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Ramazan

Türk hafızlar ramazan boyunca Bosna Hersek'te görev yapacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca görevlendirilen 16 hafız ve 1 uzman yardımcısı, ramazan boyunca görev yapmak üzere Bosna Hersek'e geldi.

AA21 Mart 2023 Salı 18:50 - Güncelleme:
Türk hafızlar ramazan boyunca Bosna Hersek'te görev yapacak
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Başkent Saraybosna'da, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği Görevlisi Gökhan Aksan tarafından karşılanan Türk hafızlar, havaalanında görev yerleri ile ilgili bilgilendirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Avrasya Ülkeleri Daire Başkanlığında Uzman Yardımcısı görevini yürüten Cebrail Küllü, "Diyanet İşleri Başkanlığımız, dünyanın farklı bölgelerinde birçok hizmet yürütmektedir. Hizmet alanlarından biri de gönül coğrafyamızdan Bosna Hersek." ifadelerini kullandı.

Küllü, Bosna Hersek İslam Birliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde, ülkeye her yıl ramazan ayında hafızlar görevlendirdiklerini ifade ederek, "Burada, geçmişten beri aramızda inşa edilen kardeşlik duygularının tahkim edilmesini sağlamak, tecrübe paylaşımında bulunmak ve kardeşlerimize hizmet etmek amacıyla proje yürütüyoruz." dedi.

Bosna Hersek'e 16 hafız ile geldiklerini kaydeden Küllü, hafızların Bosna Hersek'in farklı bölgelerinde hizmette bulunacağını söyledi.

Bosna Hersek'e gelen hafızlardan Halil İbrahim Sağır, Ankara'dan geldiğini ifade ederek, "Rahmet ayı olan ramazana gireceğiz. Bu ayı buradaki kardeşlerimizle geçirmek bizim için ayrı bir şeref olacak. Ramazanın coşkusunun yanı sıra, bu coşkuyu buradaki kardeşlerimizle paylaşacağımız için çok mutluyuz. İnşallah birilerinin kalbine dokunur ve birilerine faydalı oluruz umuduyla buradayız." diye konuştu.

Bosna Hersek'in Mostar, Brcko, Breza, Tesanj, Olovo, Travnik, Kiseljak, Velika Kladusa, Sanski Most, Bosanska Gradiska, Kakanj, Gorazde ve Fojnica kentlerinde görev yapacak Türk hafızlar, bilgilendirme toplantısının ardından görev yerlerine hareket etti.

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