Türkiye'de orucu ilk hangi şehir açar? İşte orucu ilk açan ve en erken iftar yapan şehirler 2020

27 Nisan 2020 Pazartesi 12:42 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 12:42

Ramazan orucu Türkiye'de birçok ilde farklı saatlerde sahur ve iftar vakitlerine göre ayarlanıyor. Ülke genelinde bu yıl bahar dönemine denk gelen ramazan orucu 15 ile 16 saat arasında tutuluyor. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim, Ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır. Kuran'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen 'Kadir gecesi' yine Ramazan ayı içinde kutlanır. Türkiye'de iftar ve sahur vakitleri Diyanet'in belirlediği 2020 Ramazan takvimi ile belli oldu.

Türkiye'de orucu ilk açan şehir 2020 yılında hangisidir? Güneşin batış ve doğuş zamanına göre belirlenen iftar ve sahur vakitleri, her şehirde değişiklik göstermektedir. En erken orucu açan şehir muhakkak ki doğuda yer almaktadır. Doğu Anadolu bölgesinde güneş daha erken battığı için orucu ilk açan şehir coğrafi konumundan dolayı iftarı en erken yapanların yaşadığı yerdir. Ülkemizde en erken oruç açan şehir Hakkari ilidir. Daha sonra Iğdır ilinde oruç açılmaktadır.

Doğu illerinden batı illere doğrugidildiğinde orucun açıldığı saatler artmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde orucu ilk açan şehirler, doğuda yer alırken, orucu son açan şehirler ise batıda yer almaktadır. İşte ülkemizde orucu ilk açan şehir 2020...

TÜRKİYE'DE ORUCU EN ERKEN AÇAN ŞEHİRLER

En erken oruç açan şehir HAKKARİ ilidir.

Orucun en erken açıldığı ikinci ise Iğdır ilidir.

Van ili üçüncü sırada yer almaktadır.

Şırnak ili dördüncü sıradadır.

Ağrı ili ise beşinci sırada yer almaktadır.

Kars altıncı sırada yer almaktadır.

Bitlis yedinci sıradadır.

Siirt ise sekizinci sırada en erken oruç açan ildir.

EN KISA SÜRE ORUÇ TUTAN ŞEHİRLER HANGİLERİ?

İmsak saati ile iftar vakti arasında geçen süre oruçlu kalma süresidir. Bu süre, ülkemizde yer alan güney illerinden, kuzey illerine doğru artmaktadır. Bu nedenle ülkemizde en kısa oruç tutan iller; ülkemizin güneyinde yer alan illerimizdir. Hatay, Kilis, Mardin, Hakkari, Antalya, Mersin ve Adana illeri ülkemizin en güneyinde yer alan iller olduğundan bu illerde tutulan oruç süresi daha kısadır. Tersi durumda da kuzeyde yer alan illerde oruçlu kalma süresi daha uzundur. Kırklareli, Edirne, Bartın ve Kastamonu illeri en uzun oruç tutulan şehirler olacaktır.

Hatay'da oruç süresi 2019: 15 saat 7 dakika

Kilis'te oruç süresi 2019: 15 saat 9 dakika

Antalya'da oruç süresi 2019: 15 saat 10 dakika

Mersin'de oruç süresi 2019: 15 saat 11 dakika

Osmaniye'de oruç süresi 2019: 15 saat 12 dakika

Mardin'de oruç süresi 2019: 15 saat 13 dakika

Hakkari'de oruç süresi 2019: 15 saat 15 dakika

Şırnak'ta oruç süresi 2019: 15 saat 15 dakika

Bitlis'te oruç süresi 2019: 15 saat 20 dakika

Kırklareli'de oruç süresi 2019: 15 saat 43 dakika

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