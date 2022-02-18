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Sağlık

1'i kanser 13 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, biri kanser ilacı olmak üzere 13 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

AA18 Şubat 2022 Cuma 12:44 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 13:01
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Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) resmi web sitesinde SGK Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi olmaksızın geri ödeme listesine 13 ilacın ilave edilmesine ilişkin kararın yayımlandığını belirtti.

Biri kanser ilacı olmak üzere listeye eklenen 13 ilaçtan 4'ünün ithal, 9'unun yerli üretim olduğunu kaydeden Bilgin, ilaçların SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edilebileceği bilgisini paylaştı. Bilgin, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadesini kullandı.

13 ilacın geri ödeme listesine ilavesiyle, kullanıldıkları tedaviler için yeni alternatifler ve erişim kolaylıkları doğduğu bildirildi. Bu ilaçlardan birinin insan immunoglobulini, birinin hemofili ilacı, birinin kanser ilacı diğerlerinin ise ağrı kesici ateş düşürücü şurup, antibiyotik, enteral beslenme ürünü, genel anestezik, zehirlenme tedavisi ilacı, parenteral antibiyotik, eklem ve kas ağrısında kullanılan topikal ilaç, topikal antifungal, topikal antiviral ve yanık tedavisinde kullanılan ilaç olduğu belirtildi.

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  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

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