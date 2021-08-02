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Sağlık

20 aylık Ahmet'in bağırsaklarından 14 mıknatıs top çıkarıldı

Batman'da, 20 aylık Ahmet Arif Ataş'ın yuttuğu 14 mıknatıs top, bağırsaklarının 8 yerden delindiği operasyonla çıkarıldı.

DHA2 Ağustos 2021 Pazartesi 14:00 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 14:00
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Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen 20 aylık Ahmet Arif Ataş'ın, yapılan kontrolde, 14 mıknatıs top yuttuğu belirlendi.

Bunun üzerine Ahmet bebek, hemen ameliyata alındı. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Mucahit Tan, operasyonu başarıyla gerçekleştirdi.

Ahmet bebeğin yuttuğu mıknatıs toplar, bağırsakları 8 yerden delinerek, çıkarıldı.

Ahmet bebeğin operasyondan sonra 2 gün yoğun bakımda tutulduğunu, 5'inci günde ise taburcu edildiğini anlatan Opr. Dr. Tan, "Küçük neodyum mıknatıs toplarından 14 adet yutmuş olan çocuk, karın ağrısı ile acile getirildikten sonra hemen yatırıldı. Mıknatısların ince bağırsakta 8 adet delinmeye yol açtıkları görüldü. Çok acil bir şekilde müdahale edildi. Delinen yerler kapatıldıktan sonra hasta 2 gün çocuk yoğun bakımda tutuldu. 5'inci gün sonra hasta iyileşmiş olarak taburcu edildi. Küçük magnetik topların çekim kuvvetleri çok yüksek olduğundan yutulduğunda bağırsakta delinmelere yol açıp ciddi sağlık problemlerine yol açabilmektedir. Bunlar yanlışlıkla yutabilecek çocuklardan uzak tutulmalıdır. Şayet yutarlarsa zaman kaybetmeden doktora başvurmaları gerekmektedir" diye konuştu.

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