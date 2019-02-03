22 milyon kişiye kanser uyarısı

Her yıl dünya genelinde milyonlarca insan kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulunan Medicana International İstanbul Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Füsun Tokatlı, kanserin dünya genelinde giderek artan bir sağlık problemi olduğunu belirterek, hastalığın toplumlarda önemli bir sosyoekonomik yüke, bireylerde de maddi ve manevi kayıp ve zorluklara yol açtığını ifade etti.

DAHA ÇOK ERKEKLERDE

Türkiye’de 2030 yılında 22 milyon yeni kanser vakasının beklendiğini söyleyen Prof. Dr. Tokatlı, “Dünyada her yıl 17 milyon kişinin yakalandığı ve 8.2 milyon kişinin ölümüne sebep olan kanser, tüm insanları etkilemektedir. ABD’de 2017’de kansere yakalanan hasta sayısı 1 milyon 700 bindir. Türkiye’de ise bu rakam 160 bindir. Erkeklerde, kadınlara göre yüzde 20 daha fazla kanser görülmektedir. Kanserde benzer seyir devam ettiği takdirde, 2030’da 22 milyon yeni vaka ortaya çıkması beklenmektedir” diye konuştu.

AKILLI İLAÇLARDAN ÜMİTLİYİZ

Türkiye’deki en son resmi rakamlar değerlendirildiğinde bir yıl içerisinde yaklaşık 96 bin 200 erkek ve 67 bin 200 kadına kanser teşhisi konulduğunun tahmin edildiğini ifade eden Prof. Dr. Tokatlı “Obeziteye bağlı gelişen kanserlerin sayısı 6 bin civarında tahmin edilmektedir. Obezitenin etken olduğu kanserler daha çok kadınları etkilemektedir. Günümüzde kanser tedavisindeki gelişmeler pediatrik kanserlerinin yüzde 80’inin, erişkin kanserlerinin de yüzde 60’ının tedavi edilebilir olmasını sağlamıştır” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Tokatlı akıllı ilaçlarla ilgili ise “Özellikle son yıllarda kanser hücresine ve tipine özgü akıllı ilaçların geliştirilmesi sayesinde bireyselleştirilmiş tedaviler, immünoterapi ile tedavi sonuçlarında elde edilen ilerlemeler ümit vaat etmektedir” dedi.