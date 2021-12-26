26 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

26 Aralık 2021 Pazar 19:15 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 19:20

Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 965 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Koca konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantının ülkemizde de yayılmaya başladığı bilgisini dün kamuoyuyla paylaştık. Tedbirlere özenle uymak ve önemi artan hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak gerektiği uyarımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Şartları lehimize çevirmek konusunda hepimiz tecrübe sahibiyiz." ifadelerini kullandı.