3 yaşındaki Mavin 93 gün süren yaşam savaşını kazandı

AA 9 Kasım 2021 Salı 15:50 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 15:50

Batman'da yaşayan Yüce ailesi, beyin ve beyin çevresinde aşırı sıvı birikmesi hastası olan 3 yaşındaki kız çocukları Mavin'in evde solunum sıkıntısı yaşaması üzerine Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Durumu kötüleşen Mavin, hemen yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.



İlk gün 10 kez duran kalbine, müdahale edilerek yaşama döndürülen küçük Mavin, yoğun bakım servisinde 93 gün süren tedavinin ardından yaşam mücadelesini kazandı.

- "MUTLULUK VERİCİ BİR SONUÇ ALDIK"

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Avcı, Mavin'in hidrosefali hastası olduğunu, hastaneye getirildiğinde durumunun çok kötü olduğunu söyledi.

"Mavin, geldiği ilk gün 10 defa kalp durması geçirdi. 10 defa aralıklı müdahale ettik. O müdahaleden sonra yoğun tedavisine devam ettik ve sağlıklı bir şekilde yoğun bakım sürecinin devam etmesini sağladık." ifadelerini kullanan Avcı, çocuğun durumunun iyi olduğunu ve eve gidebilecek düzeye geldiğini belirtti.

Çocuğun yoğun bakımda 3 ay kaldığını ifade eden Avcı, şöyle konuştu:

"İlk gelişinde durumu kötüydü. Kronik rahatsızlığı çoklu organ yetmezliğine neden olmuştu. Daha sonra giderek olumlu sonuçlar aldık. Aileye karşı güzel tepkiler veriyor. Anne babasına tepkisi, iletişimi çok daha iyi. Hatta uzun süre kaldığı için bizim ekibi de tanımaya başladı. Yorucu ve uzun bir sürecin ardından mutluluk verici bir sonuç aldık. Batman'da böyle kaliteli bir hastanede ve yoğun bakımda 10 defa kalbi duran çocuğa bile hayata tutunma şansı verebilmemiz bizim açımızdan mutluluk verici."

Küçük Mavin'in doğuştan gelen kronik bir hastalığının bulunduğunu bildiren Avcı, tedavisinin evde devam edeceğini anlattı.

Yoğun bakım uzmanı Dr. Sinan Yavuz da Mavin'in hastane açısından ilklerin hastası olduğunu belirterek, "Mavin'e trakeostomi dediğimiz nefes borusunun dışarıya açılması ve mideye beslenme boşluğu açma işlemini uyguladık. Bu işlemleri çocuk hastalarda ilk defa gerçekleştirmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Baba Enver Yüce, kızının hastalığı nedeniyle evde nefes alma güçlüğü yaşadığını, bundan dolayı hastaneye başvurduklarını dile getirdi. Yüce, kızını yeniden hayata döndüren doktorlara teşekkür etti.

Kızının durumunun şu an çok iyi olduğunu belirten Yüce, bunun mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.