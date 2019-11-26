4'üncü çift kol nakli Antalya'da yapıldı TÜRKİYE'de 5 yüz, 3 çift kol ve rahim nakli yapılan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, 4'üncü çift kol nakli Yusuf Oğuz Şimşek'e (25) yapıldı. Dün gece başlayan nakil operasyonu, yaklaşık 6 saat sürdü.