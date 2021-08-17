50 yaşındaki Meral 'sanal gerçeklik' desteğiyle yeniden adım atmaya başladı

AA 17 Ağustos 2021 Salı 13:40 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 13:40

Felç olduktan sonra sağ el, kol ve bacağını kullanamayan ayrıca konuşma güçlüğü çeken Yücel, ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi görmeye başladı.



Tedavinin üçüncü ayında "sanal gerçeklik" biriminde dijital içerikli oyunların da etkisiyle yürüyebilen Yücel, konuşma güçlüğünü de yenmeye çalışıyor.

ESOGÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Armağan, AA muhabirine, fakültede kurdukları ve "sanal gerçeklik" olarak adlandırdıkları nörolojik rehabilitasyon ünitesinin hastalar üzerinde olumlu sonuçlar elde edilebileceğini ispatladığını söyledi.

Meral Yücel'in hastaneye ilk geldiğinde çok zor durumda olduğunu kaydeden Armağan, şu bilgileri paylaştı:

"Hastamız yürüyemiyor, elini ve kolunu kullanamıyordu. Şimdi yürümesi düzeldi. Koluyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yaptığımız tedavilere ek olarak 'sanal gerçeklik' yönteminden de yararlanıyoruz. Oyun yöntemiyle başarılı sonuçlar alıyoruz. Bu tedavi programını çok çeşitli hastalıklarda uyguluyoruz. Felç, serebral palsi, parkinson, ortopedik rehabilitasyon gibi çok geniş alanda kullanıyoruz. Cihazı fakülte olarak satın alalı 3 yıl oluyor fakat pandemi nedeniyle neredeyse 1,5 yıldır çok fazla hizmet veremedik. Buna rağmen 200'den fazla hasta bu yöntemle şifa buldu."

- "AYAKLARIMDAKİ FELÇ, NEREDEYSE BU OYUN SAYESİNDE TAMAMEN İYİLEŞTİ"

Meral Yücel ise tedavi sürecinde önemli bir yol katettiğini söyledi.

Rahatsızlığının ardından konuşamadığını belirten Yücel, "Şu an konuşabiliyorum ve tedavim için hasta servisinden oyun alanına yürüyebiliyorum. Sağ kolum ve elimin tam olarak işlevini yerine getirebilmesi için oyunlar oynuyorum." dedi.

Yücel, konuşmayı ve kitap okumayı çok sevdiğini dile getirdi. Kendisine uygulanan tedavilerden olumlu sonuçlar alındığına dikkati çeken Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Balon patlatma, yaprak süpürme, markette alışveriş yapma, gitar çalma, ağaçtan portakal toplama gibi oyunlar var; çok eğlenceli. En çok sevdiğim oyun ise gitar tellerine basmak. Hastalanmadan önce spor yapmayı çok seviyordum. Şimdi de bu oyunlarla spor yapmış oluyorum. İnşallah tamamen iyileşirim. Bugün eşimle evliliğimizin 30'uncu yıl dönümü. Eşim elimi hiç bırakmadı. Hastalandığımdan beri hep başımda. Ayaklarımdaki felç, neredeyse bu oyun sayesinde tamamen iyileşti. Şimdi sağ elimin ve konuşmamın düzelmesi için çaba gösteriyorum. Ayrıca hastane çalışanları, doktorlar benimle çok ilgileniyor."

Meral Yücel'in eşi Ramazan Yücel de eşinin iftar yemeği hazırlarken baş ağrısıyla dengesini kaybettiğini anlattı.

Eşi için çok endişelendiğini aktaran Yücel, "Şah damarına pıhtı atmış. Hemen ameliyata alındı ve stent takıldı. Sağ olsunlar doktorlarımız çok ilgili. Bu hastalıkta en önemli şey moral. Fizik tedavideki oyunlarla da eşimin morali yükseliyor. Evliliğimizin 30'uncu yıl dönümünü hastanede kutluyoruz. Allah başka dert vermesin, bugünümüze şükürler olsun." diye konuştu.