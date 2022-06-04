825 gram dünyaya gelmişti! 104 gün süren savaşı kazandı

Gebeliğinin 23'üncü haftasında kızı Defne'yi 825 gram ağırlığında dünyaya getiren anne Ayşe Uygun, 104 gün sonra kızına kavuştu. 38'inci haftasında 3 kilo 380 gram olarak taburcu olan Defne'yi kucağına alan anne, gözyaşlarını tutamadı. Zorlu bir süreçten geçtiklerini söyleyen Ayşe Uygun, "Şu an çok farklı duygular içerisindeyim. Bu hastanenin yeri benim için çok farklı. Tüp bebek sürecim Doç. Dr. Funda Göde ile birlikte burada başlamıştı. Daha sonra Dr. Öğr. Üyesi Volkan Emirdar ile yolculuğumuza devam ettik ve Dr. Vagif Samadli ile de maceramız son buldu. Bu yüzden bu hastanenin yeri çok farklı. Bizim en mutlu, en zor günlerimizde doktorlarımız hep yanımızda oldu. Ben onlara 'arkadaşlarımız' demek istiyorum çünkü bir arkadaş kadar bizlere yakın oldular. Şu an eşimle birlikte ayaklarımız yere basmıyor. Bebeğimizi bütün yeni doğan yoğun bakım çalışanlarının, doktorların çabaları ile kucağımıza sağlıklı bir şekilde aldık. Bu noktaya gelene kadar çok yol kat ettik. Korktuk, üzüldük, heyecanlandık. Kimi zaman umudumuzu yitirdik, yapamayacağımızı düşündük ama pes etmedik. O bizden daha dirençli çıktı. Defne bu haftalarda doğup sorunsuz çıkan nadir bebeklerden bir tanesi" dedi.

EKİP İŞİ

Süreç ile ilgili bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Volkan Emirdar, "Çok zorlu ve uzun bir süreçten sonra güzel haberlerini aldığımız ailemizin bebeğini erken karşılaşmak zorunda kaldık. Erken doğum riskinin yüksek olduğu bu grupta her türlü önlem alınmasına rağmen doğum başladığı için 23'üncü haftada planlarımızı yaparak sezaryenle bebeğimizi karşıladık. Yeni doğan ekibimizin üstün çabası ve tüm gayretleri ile sağlıklı bir şekilde bebeğimizi ailesi ile birlikte evine gönderiyoruz. Hepimiz çok mutluyuz. Bu iş bir ekip işi. İnşallah her zaman böyle güzel haberlere birlikte imza atarız" diye konuştu.

İLK HAFTADA 590 GRAMA DÜŞTÜ

Yeni doğan Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Vagif Samadli ise 23 haftada doğan prematüre bebeklerin 450-600 gram arasında doğduğunu ifade ederek "Defne bebek 23'üncü haftasında doğmasına rağmen tüm vücudunda yaygın ödem olması sebebi ile doğduktan sonra vücut ağırlığı 825 gram ölçüldü. Bu nedenle ilk hafta vücut ağırlığı 590 grama kadar düşen bebeğimiz doğum ağırlığına tekrar 21'inci günde ulaştı ve 38'inci haftada 3380 gram olarak sağlıklı şekilde taburcu edildi" sözlerine yer verdi. Bu kadar erken doğan ve hayatta kalan prematüre bebeklerin beslenme, nefes alma, görme, işitme sorunlarının yanı sıra gelişim geriliği ve beyin felci gibi sorunlarla karşılaşabileceğini aktaran Dr. Samadli, Defne bebeği bu sorunlar olmadan sağlıklı bir şekilde taburcu ettikleri için ekip olarak çok mutlu olduklarını dile getirdi.