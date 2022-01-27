ABD halkının çoğunluğu pandeminin biteceğine inanmıyor

AA 27 Ocak 2022 Perşembe 19:53 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 19:53

Associated Press-NORC tarafından yapılan ankete göre, ABD'de halkın sadece yüzde 15'i, virüs büyük ölçüde yok olduğunda pandeminin biteceğini düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 83'ü ise Kovid-19 hafif bir hastalık olarak atlatılıncaya kadar pandeminin devam edeceğini, virüsün muhtemelen hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmayacağını ve endemik olarak devam edeceğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 59'u güvende olmak için Kovid-19 aşısının gerekli olduğunu, yüzde 65'i de maske taktığını aktardı.

ABD'de Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, şimdiye kadar 72 milyondan fazla kişiye virüs bulaşırken, 876 binden fazla kişi ise Kovid-19 yüzünden hayatını kaybetti.

