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Sağlık

ABD'de 6-17 yaş çocuklar için Moderna'nın Kovid-19 aşısı onaylandı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Moderna'nın 6 ila 17 yaş arası grup için geliştirdiği Kovid-19 aşısını onayladı.

AA23 Haziran 2022 Perşembe 23:59 - Güncelleme:
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CDC'nin Bağışıklık Uygulamaları Danışma Komitesi (ACIP), bugünkü toplantısında, ABD merkezli ilaç firması Moderna'nın Kovid-19 aşısının 6-17 yaş arasındaki çocuklara uygulanabileceğine oy birliğiyle karar verdi.

Karar, CDC Direktörü Rochelle Walensky'nin imzasından sonra yürürlüğe girecek.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) uzmanları da 15 Haziran'da, Moderna'nın 6-17 yaş grubu için geliştirdiği Kovid-19 aşısının uygulanabilir olduğu yönünde görüş bildirmişti.

ABD'de şu an, 6-17 yaş arası çocuklar için sadece Pfizer/BioNTech ilaç firmasının Kovid-19 aşısının kullanılmasına izin veriliyor.

  • ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri
  • moderna

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