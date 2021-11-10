ABD'de, Johnson & Johnson firmasına verilen 465 milyon dolarlık tazminat kararı bozuldu

AA 10 Kasım 2021 Çarşamba 00:15 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 00:15

Oklahoma Yüksek Mahkemesi, New jersey merkezli ilaç üreticisine verilen 465 milyon dolarlık "opioid" kararını bozdu ve bir alt mahkemenin eyalet yönetiminin kamuya zarar verme yasasını yanlış yorumladığını belirtti.

Yargıç James R. Winchester, 2019'da bölge mahkemesinin hükmettiği tazminatın bozulmasıyla ilgili "Johnson & Johnson'ın son birkaç yıldır reçeteli opioidlerin tanıtımını yapmamasını, firmaya ait bu ilaçların Oklahomadaki tüm opioid içeren reçetelerin yüzde 1'ini bile oluşturmamasını" gerekçe olarak gösterdi.

Eyalet istatistiklerine göre, 2007'den 2017'ye kadar Oklahoma'da 4 bin 600'den fazla kişi aşırı opioid kullanımı nedeniyle hayatını kaybetti.

Johnson & Johnson 2018 yılında Missouri eyaletinde, ürettiği bebek pudralarının kansere yol açtığı iddia edilen davada mahkeme, firmanın 4,69 milyar dolar tazminat ödemesine hükmetmişti.

Haşhaştan elde edilen bir ilaç grubu olan opioidler, hem ağrı kesici hem de uyuşturucu olarak kullanılıyor.