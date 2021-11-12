ABD'de Kovid-19 vakaları artarken yönetim herkese hatırlatma dozu aşısı hakkı vermeye çalışıyor

AA 12 Kasım 2021 Cuma 19:42 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 19:42

Washington Post'un, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yetkililerine dayandırdığı haberinde, salgın nedeniyle 14 eyalette hastaneye yatan hasta sayısında kayda değer bir artış yaşanırken, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi yetkililerinin, tüm yetişkinlere hatırlatma dozu onayı verilmesi için CDC'ye baskı yaptığı iddia edildi.

Ancak CDC Direktörü Rochelle Walensky'nin ilaç şirketlerinin verilerini dikkatle incelemeden, danışma kurulunun tavsiyesine karşı gelecek bir karar almak istemediği ifade edildi.

Öte yandan, her gün 3 binin üzerinde yeni vaka bildiren Colorado eyaleti, federal tavsiyeleri aşarak herkesin hatırlatma dozu aşı olmasına izin verdi.

Demokrat Vali Jared Polis, imzaladığı kararnamede eyalette Kovid-19 vakalarının kayda değer oranda artması nedeniyle 18 yaş ve üzerindeki herkesin artık yüksek risk taşıdığını ve dolayısıyla hatırlatma dozu aşı olabileceklerini açıkladı.

CDC verilerine göre, Colorado'nın yanı sıra, Arizona, Connecticut, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, New Hampshire, Rhode Island, Güney Dakota, Utah, Vermont ve Wisconsin eyaletlerinde de Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatanların sayısında geçen hafta yüzde 10'dan fazla artış görüldü.

CDC iki doz Pfizer/BionTech veya Moderna aşısı olanlardan yalnızca 65 yaş üzeri veya risk taşıyan kişilerin hatırlatma dozu aşı olmasına izin vermişti.

Johnson & Johnson aşısı olan yetişkinlerinse 2 ila 6 ayda hatırlatma dozu aşı olması tavsiye edilmişti.