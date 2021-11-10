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  • ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 757 bin 417'ye çıktı
Sağlık

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 757 bin 417'ye çıktı

ABD'de koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı, son 24 saatte 1693 artışla 757 bin 417'ye yükseldi.

AA10 Kasım 2021 Çarşamba 17:51 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 17:51
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Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 81 bin 982 artışla 46 milyon 696 bin 230'a çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1693 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam ölü sayısı 757 bin 417 oldu.

California 4 milyon 980 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 269 bini aşan vakayla Teksas ve 3 milyon 701 binden fazla vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 72 bin 699 ile ilk sırada bulunuyor, bu rakam Teksas'ta 72 bini, Florida'da 60 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 78,9'una en az bir doz, yüzde 68,4'üne ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 13,1'ine ise takviye dozu yapıldı.

Ülkede 224,2 milyondan fazla kişiye ilk doz, 194 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 24 milyondan fazla kişiye ise takviye dozu aşı yapıldı.

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