ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 762 bin 973'e çıktı

AA 14 Kasım 2021 Pazar 17:51 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 17:52

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 58 bin 627 artışla 47 milyon 52 bin 201'e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 435 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam ölü sayısı 762 bin 973'e ulaştı.

California 5 milyon 4 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 283 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 711 binden fazla vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 73 bin 105 ile ilk sırada bulunuyor, bu rakam Texas'ta 72 bini, Florida'da 60 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 79,4'üne en az bir doz, yüzde 68,7'sine ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 14,7'sine ise takviye dozu yapıldı.

Ülkede 226 milyon kişiye ilk doz, yaklaşık 195 milyon kişiye ikinci doz, 28 milyondan fazla kişiye ise takviye dozu aşı yapıldı.