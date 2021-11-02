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Sağlık

ABD'de Moderna'nın 12-17 yaş grubu için ürettiği Kovid-19 aşısının kullanımı ertelendi

Amerikan biyoteknoloji firması Moderna, ergenlere yönelik ürettiği Kovid-19 aşısının kullanımının, Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından 'muhtemel yan etkilerinin daha iyi araştırılması için' bir süreliğine ertelendiğini duyurdu.

AA2 Kasım 2021 Salı 00:23 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 00:24
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Moderna yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, FDA'nın, Kovid-19 aşısının, 12-17 yaşlarındaki gençlere uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin kararını, aşı yaptıranlarda oluşabilecek kalp rahatsızlığı riskini değerlendirmek için ertelediği, incelemenin en yakın Ocak 2022'ye kadar sürebileceği bildirildi.

FDA, aşı firmasına yaptığı bildirimde, aşıdan sonra nadiren görülen kalp kası iltihabı riskine ilişkin ortaya çıkan uluslararası verileri analiz etmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Karar, Japonya ve İskandinav ülkeleri de dahil olmak üzere birçok ülkenin, Moderna aşısının 18-30 yaşlarındaki erkeklerde miyokardit riskini artırdığına dair endişelerini dile getirmesinin ardından geldi.

ABD'de, Johnson&Johnson ile birlikte takviye dozları için yaptığı başvurusu 21 Ekim'de onaylanan Moderna, pazar günü yaptığı açıklamada ise FDA'dan 6 ila 11 yaşlarındaki çocuklar için aşı izni istemeyi erteleyeceği bilgisini paylaşmıştı.

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