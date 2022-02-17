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Sağlık

ABD'den Afrika ülkelerine aşı desteği

ABD'de Başkan Joe Biden yönetiminin 11 Afrika ülkesine yönelik aşı desteğini artıracağı ve Omicron varyantının yaygın olarak görüldüğü Sahra Altı Afrika ülkelerinin öncelikli olacağı bildirildi.

AA17 Şubat 2022 Perşembe 23:18 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 23:18
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Washington Post gazetesinin resmi belgelere dayandırdığı haberine göre Biden yönetimi 11 Afrika ülkesine yönelik aşı desteğini 250 milyon dolar daha artıracak.

Söz konusu destek ile Kovid-19'u tüm dünyada bitirerek Amerikan halkını ve tüm dünyayı korumayı amaçladığını kaydeden yönetim, Sahra Altı Afrika bölgesini öncelik edinecek.

Buna göre Omiron varyantının yaygın olarak görüldüğü ülkelerin de aralarında bulunduğu Angola, Fildişi Sahilleri,Esvatini, Gana, Lesotho, Nijerya, Senegal, Güney Afrika, Tanzanya, Uganda ve Zambiya en yoğun yardımları alacak.

Söz konusu ülkelerde Kovid-19'a karşı aşılanma oranlarının yüzde 40 seviyesinde olduğuna işaret edilen belgede, bu ülkelere personel, teknik yardım ve diplomatik alanda iletişim yardımı da yapılacağı aktarıldı.

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