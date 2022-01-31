İSTANBUL 7°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2022 Pazartesi / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
Sağlık

ABD'den Moderna aşısına tam onay

ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın Kovid-19 aşısının kullanımına tam onay verdiğini duyurdu.

AA31 Ocak 2022 Pazartesi 20:56 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 20:56
ABONE OL

FDA'dan yapılan açıklamada, Moderna'nın Kovid-19 aşısı üretim süreciyle ilgili tüm incelemelerin yapıldığı belirtilerek, "Halk, bu aşının FDA'nın katı bilimsel standartlarına uygun olarak onaylandığından emin olabilir." ifadesi kullanıldı.

Massachusetts eyaleti merkezli Moderna şirketinden yapılan açıklamada da tam onaylı Kovid-19 aşısının bundan sonra Spikevax markası altında pazarlanacağı kaydedildi.

ABD Hastalık Koruma ve Önleme Merkezleri (CDC) kayıtlarına göre, ülkede şu ana kadar 204 milyondan fazla kişiye Moderna aşısı uygulandı.

FDA, Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı için Aralık 2020'de acil kullanım onayı vermişti.

  • ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesi
  • moderna

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.