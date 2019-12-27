İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9409
  • EURO
    6,6099
  • ALTIN
    287.657
  • BIST100
    113653
  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • ABD'li bilim adamlarından ''oruç'' tespiti: Ömrü uzatıyor, hastalıkları engelliyor
Sağlık

ABD'li bilim adamlarından ''oruç'' tespiti: Ömrü uzatıyor, hastalıkları engelliyor

Uzmanlar, günün 16-18 saatinde yemekten uzak durmak veya haftada belirli aralıklarla oruç tutmanın ömrü uzattığını ve birçok hastalığı engellediğini tespit etti.

AA27.12.2019  07:39 - Güncelleme: 27.12.2019  07:39

New England Tıp dergisinde çıkan bir makalede, günün 6-8 saatinde gıda tüketip geri kalan 16-18 saatinde yemekten uzak durmanın, birçok hastalığı engellemenin yanı sıra kan basıncını düşürdüğü ve ömrü uzattığı tespiti yapıldı.

Orucun obezite, diyabet ve kalp rahatsızlıklarının tedavisinde bir metot olarak önerilebileceği vurgulanan makalede, bunun için "günlük sınırlı tüketim" ve "haftada 2 gün oruç tutma" olarak 2 yöntem ortaya konuluyor.

İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan deneylere dayanan çalışma, belirli aralıklara oruç tutmanın metabolizmada yenilenmeyi sağladığı için hücre sağlığını olumlu yönde etkilediğini ortaya koyuyor.

Makalede yer alan tespitler arasında, orucun insülin direncini artırması nedeniyle diyabete iyi geldiği de yer alıyor.

Alper Taş´tan çok tartışılacak itiraf: CHP´liler bana ´cumaya git´ dedi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Öncelikli hedefimiz...
Öncelikli hedefimiz...

Öncelikli hedefimiz...

TOGG'dan 'Devrim' mühendislerine saygı
TOGG'dan 'Devrim' mühendislerine saygı

TOGG'dan 'Devrim' mühendislerine saygı

Merak ediliyordu: Yerli otomobilin üretileceği ilimiz belli oldu
Merak ediliyordu: Yerli otomobilin üretileceği ilimiz belli oldu

Merak ediliyordu: Yerli otomobilin üretileceği ilimiz belli oldu

Kaza yaptı... Yanındaki çocuğu bırakıp kaçtı
Kaza yaptı... Yanındaki çocuğu bırakıp kaçtı

Kaza yaptı... Yanındaki çocuğu bırakıp kaçtı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.