Abur cubur da bir bağımlılık

Michigan Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada araştırmacılar, hamur işleri, patates kızartması ve pizza gibi yüksek oranda işlenmiş gıdaları tüketmeyi bırakan kişilerde ortaya çıkan yoksunluk belirtilerini değerlendirdi. Fiziksel ve psikolojik yoksunluk belirtilerini ölçmek için kişilerin kendi beyanlarına dayalı raporlar tutan araştırmacılar, 231 yetişkinden geçen yıl yedikleri yüksek oranda işlenmiş gıdaların miktarını azalttığında neler olduğunu bildirmelerini istedi.

MADDE BAĞIMLILIĞINA BENZER SEMPTOMLAR

Katılımcılar, abur cubur yemeyi bıraktıklarında üzüntü, sinir, yorgunluk ve şiddetli isteklerin ilk 2 ila 5 gün içinde en üst seviyeye ulaştığını, sonrasında olumsuz yan etkilerin azaldığını belirtti. Çalışmada, bu durumun madde bağımlılığında görülen yoksunluk sendromunun zaman seyrine paralel olduğu bildirildi.