Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SAĞLIK

  1. Haberler
  2. Sağlık

Abur cubur da bir bağımlılık

Uzmanlar, abur cubur yemeyi bırakmanın, madde kullanmayı bırakmaya çalışan bağımlılarda görülen yoksunluk sendromuna benzer sonuçlara yol açabildiğini ortaya koydu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Michigan Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada araştırmacılar, hamur işleri, patates kızartması ve pizza gibi yüksek oranda işlenmiş gıdaları tüketmeyi bırakan kişilerde ortaya çıkan yoksunluk belirtilerini değerlendirdi. Fiziksel ve psikolojik yoksunluk belirtilerini ölçmek için kişilerin kendi beyanlarına dayalı raporlar tutan araştırmacılar, 231 yetişkinden geçen yıl yedikleri yüksek oranda işlenmiş gıdaların miktarını azalttığında neler olduğunu bildirmelerini istedi. 

MADDE BAĞIMLILIĞINA BENZER SEMPTOMLAR

Katılımcılar, abur cubur yemeyi bıraktıklarında üzüntü, sinir, yorgunluk ve şiddetli isteklerin ilk 2 ila 5 gün içinde en üst seviyeye ulaştığını, sonrasında olumsuz yan etkilerin azaldığını belirtti. Çalışmada, bu durumun madde bağımlılığında görülen yoksunluk sendromunun zaman seyrine paralel olduğu bildirildi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA