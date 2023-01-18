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Sağlık

Adet düzensizliğine dikkat! Başka hastalıkların habercisi olabilir

Medipol Çamlıca Üniversite Hastanesi Kadın Sağlığı ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zehra Tavukçuoğlu, regl düzensizliğinin altında başka hastalıkların yer alabileceğini belirterek, stres ve depresyon, sigara kullanımı, yumurtalık kistleri, polikistik over sendromu, rahim ve yumurtalık kanserleri ve tiroid hormon bozukluklarının buna sebep olabileceğini bildirdi.

AA18 Ocak 2023 Çarşamba 11:14 - Güncelleme:
Adet düzensizliğine dikkat! Başka hastalıkların habercisi olabilir
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Yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tavukçuoğlu, regl düzensizliği ile oluşabilecek hastalıklar hakkında bilgi verdi.

Tavukçuoğlu, "Hormonal değişiklikler, rahimde görülen polipler myomlar, menopoz ve geçiş dönemindeki değişikliklerle, şeker hastalığı adet düzeninde değişiklik meydana getirebilir. Ayrıca stres ve depresyon, sigara kullanımı, yumurtalık kistleri, polikistik over sendromu, rahim ve yumurtalık kanserleri ve tiroid hormon bozuklukları adet düzensizliğine yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Tavukçuoğlu, farklı hastalıklar nedeniyle yeni kullanılmaya başlanan bazı medikal ve bitkisel ilaçların da bu düzende değişikliklere sebep olabileceğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Özellikle doğum kontrol haplarının yanlış kullanımı ve ertesi gün hapları ara kanamalar ve adet düzensizliğine yol açabilir. Adet düzensizliğinin altında her zaman bir hastalık yatmayabilir. Ağır egzersiz, hızlı kilo alıp verme, hava ve çevre değişimleri ve özellikle hormonal dengeyi altüst edebilen stres, adet düzensizliğine neden olan ve yaygın olarak görülen etkenlerdendir."

Adet döngüsünün, adet kanamasının başladığı birinci günden bir sonrakinin ilk gününe kadar geçen süre olarak hesaplandığını, bu döngünün 21 ile 35 gün arasında olmasının normal olduğunu anlatan Tavukçuoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Adet düzeninde öncelikle iki adetin başlangıcı arasındaki süre önemlidir. Bunun dışında adet kanamasının süresi, iki adet arasında ara kanama olup olmaması da adet düzensizliği açısından dikkat edilmesi gereken konulardır. Her kadının kendi bünyesine göre, belli sınırlar içinde kalacak şekilde adet döngüsü değişiklik gösterebilir. 21 gün ile 35 gün arasında, 3-7 gün uzunluğunda günde 4-5 pedi geçmeyecek kadar kanama olması normaldir. Bundan daha sık ya da seyrek, daha uzun, daha yoğun ve ara kanamaların olması durumunda adet düzensizliği düşünülebilir."

Tavukçuoğlu, görülebilecek bu durumlarda hastanın, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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