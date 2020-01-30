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Sağlık

Afgan askerin karanlık dünyasına Türk hekimler ışık oldu

Mayın patlamasında iki gözünde görme kaybı yaşayan Afgan askerin karanlık dünyası, Türkiye'de yapılan kornea nakliyle aydınlandı.

AA30.01.2020  11:28 - Güncelleme: 30.01.2020  11:29

Afganistan'da özel harekat biriminde görev yapan 30 yaşındaki Ghayrat Gül, mayın patlamasında iki gözünden yaralandı.

Görme kaybı yaşayan Ghayrat Gül, ülkesinde bir dizi operasyon geçirdi. Yapılan operasyonlardan sonuç alamayan Gül, şifa bulmlak için Türkiye'ye geldi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğine başvuran Gül, kornea nakliyle 2 yıl sonra yeniden görmeye başladı.

- "İKİ GÖZE DE KORNEA NAKLİ YAPTIK"

Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Özge, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanın kendilerine başvurduğunda yapılan tetkiklerde hem gözün önünde hem de arkasında ciddi hasar olduğunu ve gözün içinde yabancı cisimler tespit ettiklerini söyledi.

Hastanın görme duyusunu tekrar kazanması için iyi bir planlama yaptıklarını anlatan Özge, şöyle devam etti:

"Öncelikle retina biriminden Prof. Dr. Ali Hakan Durukan hocamızla hastayı tekrarlı ameliyatlara aldık. Öncelikle sağ, sonrasında sol gözününün arkasındaki yabancı cisimleri temizledikten sonra aynı seansta her iki göze de kornea nakli yaptık. Ameliyat sonrası kendi yüzü de güldü, bizim yüzümüzü de güldürdü. Her iki gözü de şu anda kendisini çok rahat idare edebilecek şekilde görüyor, yakında da Afganistan'a göndereceğiz."

- "TÜRKİYE'YE GELDİĞİMDE IŞIK DAHİ GÖRMÜYORDUM"

Doç. Dr. Özge, bazı yaralanmalarda geç kalınmaması gerektiğinin önemine dikkati çekerek, hastanın en büyük şansanın yabancı cisimlerin retinaya çok ciddi hasar vermemesinden kaynaklandığını söyledi.

Hastanın kendilerine başvurduğunda görüşünün ışık hissi düzeyinde olduğunu dile getiren Özge, "Şu anda sağ gözü yüzde 70 civarında, sol gözü de daha sonra ameliyat olduğu için görüşü giderek artıyor. Bu durum daha da artacak." diye konuştu.

Türkiye'de geçirdiği operasyon sonrasında yeniden görebilmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Ghayrat Gül de yaşadıklarını, "2 yıl önce görevde patlama oldu. Afganistan'da 2 kez baş, bir kez de göz ameliyatı oldum. Ameliyatlarım sonucu iyileşmedim. Türkiye'ye geldiğimde ışık dahi görmüyordum. Buradaki doktorlara teşekkür ediyorum. Afganistan'a gittiğimde yeni bir yaşama başlayacağım." diyerek ifade etti.

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