Afrika Birliği, omicron varyantı nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarını kınadı

AA 1 Aralık 2021 Çarşamba 22:27 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 22:28

Mahamat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ne bilimsel ne de ortak akılla ilgisi olan seyahat kısıtlamalarını kınıyor ve meydan okuyoruz." ifadesini kullandı.

Bilim adamlarının yeni varyanta karşı dünyayı uyardığını, bir ülkenin kınanmasının "ahlaksızlık" olduğunu belirten Mahamat, "Ortak bir düşmana karşı insan hayatı aynı olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Mahamat, "Birleşmiş Milletlere seyahat yasağının hiçbir bilimsel temeli olmadığını söyledik. Bu varyant Güney Afrika'da tanımlanmadan önce Avrupa'da olduğu tespit edildi. Ülkelere seyahat yasağının kaldırılması için elimizden geleni yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Aralarında İngiltere, ABD, Kanada, Almanya, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, 25 Kasım'da omicron varyantının tespit edilmesinin ardından Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması getirmişti.