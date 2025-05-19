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Sağlık

Afrika ülkesinde M çiçeği vakası! 4 kişide görüldü

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da 4 kişide M çiçeği (mpox) vakasının tespit edildiği bildirildi.

AA19 Mayıs 2025 Pazartesi 14:17 - Güncelleme:
Afrika ülkesinde M çiçeği vakası! 4 kişide görüldü
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Gana Sağlık Servisi (GHS) Genel Direktörü Samuel Kaba Akoriyea, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl ilk kez Greater Akra ve Western vilayetlerinde M çiçeği vakalarının tespit edildiğini belirtti.

Greater Akra vilayetinde 2 kişide ve Western vilayetinde de 2 kişide M çiçeği vakasının görüldüğünü kaydeden Akoriyea, her iki vakanın daha önce bildirilen vakalarla herhangi bir epidemiyolojik bağlantısının bulunmadığını aktardı.

Akoriyea, salgının yayılmasını önlemek amacıyla halk sağlığı önlemlerinin devreye alındığı ve temaslı takibi çalışmalarının başlatıldığını ifade etti.

Gana hükümetinin halk sağlığını koruma konusundaki kararlılığına dikkati çeken Akoriyea, "Benzer salgınlarla mücadele konusundaki tecrübemizden faydalanarak, tüm vatandaşlarımızın sağlığını korumaya yönelik uygun önlemleri almaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

HEM HAYVANLARDAN HEM DE İNSANLARDAN BULAŞIYOR

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyayı kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaşı nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs, genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel tedavi yöntemi bulunmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

  • Ganada M çiçeği
  • Batı Afrika
  • Mpoz hastalığı

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