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Sağlık

Afrika'da Kovid-19 vakaları 10 milyona yaklaştı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayıları 10 milyona yaklaştı, aşılananların oranı yüzde 9'da kaldı.

AA4 Ocak 2022 Salı 20:04 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 20:04
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Güney Afrika ülkelerinde Omicron varyantının etkisiyle vaka sayılarında artışın görüldüğü kıtada, hastalığa yakalananların sayısı 9 milyon 911 bine ve ölenlerin sayısı ise 229 bin 644'e çıktı.

Şimdiye dek 543 milyon doz aşının ulaştığı kıtada uygulanan aşı sayısı 309 milyona ulaştı. Tam aşı olanların nüfusa oranı yüzde 9,11 iken, tek doz aşı olanlarda oran yüzde 13,65'e yükseldi.

Pek çok ülkede aşılamaya katılımın düşüklüğü nedeniyle aşıların çöpe gitme riski bulunurken, bazı ülkeler ise aşılamada dünya ortalamasının üstüne çıkmayı başardı.

Yaklaşık 12,6 milyon nüfuslu Ruanda'da 13,1 milyon dozdan fazla aşı yapılarak halkın yüzde 41'i tam aşılandı.

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