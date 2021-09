Akdeniz Üniversitesinde üretilen C vitamini endüstri için hazır

AA 5 Eylül 2021 Pazar 11:29 - Güncelleme: 5 Eylül 2021 Pazar 11:31

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Erbaş başkanlığındaki 5 kişilik bilim insanlarından oluşan ekip, 2018 yılında C vitamini üretmek için çalışmalara başladı.

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) destek alan proje ile çalışmalar hız kazandı. Yaklaşık 2 yıl süren laboratuvar çalışması sonunda C vitamini üretimi gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Mustafa Erbaş, AA muhabirine, üniversite olarak bilgi üretirken ülkenin önceliklerini ve ihtiyaçlarını gözettiklerini söyledi.

Araştırma grubunun Türkiye'de üretilmeyen ürünler üzerine yoğunlaştığını ifade eden Erbaş, "C vitamini uzun yıllardır Amerika, Çin ve Almanya'da üretiliyor, toplam ticaret hacmi 1 milyar dolar ve 150 bin ton kadar. Üretilen C vitaminleri çok farklı sektörlerde kullanılıyor. Ülkemizde C vitamini üretilmiyor ve hep yurt dışından ithal ediyoruz." diye konuştu.

Çalışmaları bu nedenle başlattıklarını dile getiren Erbaş, C vitamini ürünlerini Türkiye'de üretmek için yaklaşık 2 yıldır laboratuvarda çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Birçok sektörde kullanılan vitaminin üretim sonuçlarının başarılı olduğunu anlatan Erbaş, şöyle konuştu:

"C vitamini gıda katkı maddesi, ilaç, kozmetik ve kimya sanayi gibi birçok alanda kullanılabiliyor. Türkiye'de C vitamini üretimiyle ilgili daha önce bir çalışma yapılmamıştı. Biz de araştırma grubumuzla bunu ilk kez üretmiş olduk. Türkiye'de laboratuvarda glikozdan sorbitol, sorbitolden sorboz ürettik ve son olarak 2-KLG'den C vitamini ürettik. Çok şükür ki bu projede başarılı olduk ve ülkemizde ilk kez C vitamini üretilmiş oldu. Yeni tip koronavirüs sürecinde insanlar sağlığını korumak için takviye gıda olarak C vitaminini dışarıdan almaya başladı. Hastaneye yatanlara da destek ilaç olarak 2-4 gram C vitamini desteği veriliyor. Bu da gösteriyor ki bu vitamin ülkemiz için stratejik önemi olan bir bileşik."

Erbaş, endüstri kuruluşlarının bilimsel çalışmalarına destek vermeleri durumunda üretimin hız kazanacağını belirtti.