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Sağlık

Alman uzman açıkladı: Omicron Kovid'in zayıfladığının kanıtı

Almanya'nın tanınmış bulaşıcı hastalık uzmanı Prof. Dr. Lauterbach, Omicron varyantının koronavirüsün daha az öldürücü bir hastalığa dönüştüğünü gösterdiğini söyledi.

1 Aralık 2021 Çarşamba 09:00 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 09:00
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Koronavirüsün Omikron varyantının ilk kez tespit edildiği Güney Afrika'daki doktorların vayantın daha az şiddetli semptomlara neden olduğunu söylemesinin ardından saygın bir Alman profesörden çarpıcı bir açıklama geldi. Prof. Dr. Karl Lauterbach, ilk raporların, Omicron varyantının bir yılbaşı hediyesi olabileceği ve hatta pandeminin sonunu hızlandırabileceği anlamına geldiğini söyledi.

KANITLANACAK

Lauterbach, "Omicron varyantının başak proteininde 32 mutasyonu var, yani delta varyantının iki katı kadar. Bu durum, çoğu solunum virüsünün evrimine paralel olarak daha az ölümcül olmak için evrimleştiği anlamına gelebilir" dedi. İngiltere'deki East Anglia Üniversitesi'nden Prof. Dr. Paul Hunter ise "Bu teori yakında kanıtlanabilir. Ancak kesin sonuçlara ulaşabilmek için en az bir aya daha ihtiyaç var" dedi.

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