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Sağlık

Almanya ölüme terk etmişti... Yardım çağrısı 24 saat geçmeden Başkan Erdoğan'dan karşılık buldu

Almanya'da doktorların ölüme terk ettiği kanser hastası Nizamettin Çelik'in torunlarının, 'Tayyip dede ne olur dedemize yardım et' çağrısı 24 saat geçmeden Başkan Erdoğan'dan karşılık buldu.

Sabah27 Ekim 2022 Perşembe 09:37 - Güncelleme:
Almanya ölüme terk etmişti... Yardım çağrısı 24 saat geçmeden Başkan Erdoğan'dan karşılık buldu
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Alman doktorların 'Türkiye'de ameliyat olmuş, biz bir şey yapamayız' diye adeta ölüme terk ettiği 68 yaşındaki kanser hastası Nizamettin Çelik'in üç torununun yardım çağrısı karşılık buldu.

Meva Berra, Karya Nur ve Neila Medina'nın Başkan Erdoğan'a seslenip, "Tayyip dede, seni çok seviyoruz. Ne olur dedemize yardım et" sözleri sonrası Türkiye ambulans uçak ile Çelik'i Ankara Gülhane Hastanesi'ne nakletti.

ARTIK EMİN ELLERDE

Malta'dan bir başka hasta Türk vatandaşını almak için havalanan ambulans uçak, Frankfurt Havalimanı'na inerek Nizamettin Çelik'i de aldı.

Sabah'ın haberine göre, Nizamettin Çelik, "Güzel devletimin, güzel ülkemin, güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Güçlü devletimiz var. Allah, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun" diyerek mutluluğunu ifade etti. Çelik ailesi ise "Çok mutluyuz. Artık hastaneden atılmayacağına eminiz" dedi.

HASTANELER KABUL ETMEMİŞTİ

Nizamettin Çelik, 2018 yılında gırtlak kanserine yakalanmış kanser hücresi büyüme yapınca Heidelberg Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Doktorlar, "Yapılacak bir şey yok" diyerek Çelik'i eve göndermişti.

Çelik, mayıs ayında Türkiye'de tedavi edilmiş, şant takılmıştı. Almanya'ya döndükten 1,5 ay sonra Heidelberg'deki hastane şantı ayarlamayı reddetmiş ve Çelik'i yeniden eve göndermişti.

Tekrar kötüleşen Çelik'i Heidelberg'deki hastaneler kabul etmemişti. Ludwigshafen'e kaldırılan Çelik, oradan da eve gönderilmişti.

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