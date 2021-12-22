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Sağlık

Almanya ''virüs varyant bölgelerinden'' ülkeye girişlerde test zorunluluğu getirdi

Almanya, ilan ettiği 'virüs varyant bölgelerinden' ülkeye gelen yolculara, Kovid-19'un Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle negatif PCR test sonucunu ibraz etme zorunluluğu getirdi.

AA22 Aralık 2021 Çarşamba 19:50 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 19:50
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Alman hükümetinden yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulunun, ülkeye giriş yönetmeliğinde değişikliğe gittiği belirtildi.

Değişiklikle, "virüs varyant bölgesi" ilan edilen ülkelerden Almanya'ya gelen yolculara, ülkeye girişte negatif PCR test sonucunu ibraz etme zorunluğu getirildi.

PCR testinin, Almanya'ya girişten en fazla 48 saat önce yaptırılması gerekiyor.

Almanya şimdiye kadar Zimbabve, Namibya, Mozambik ve Güney Afrika'nın da aralarında bulunduğu 8 Afrika ülkesi ile Britanya'yı "virüs varyant bölgesi" ilan etmişti.

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