Almanya'da Kovid-19 aşısı, risk grubundaki 5-11 yaş aralığı için önerildi

AA 9 Aralık 2021 Perşembe 19:41 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 19:41

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamada, STIKO'nun, Kovid-19 aşısına ilişkin tavsiyelerini güncellediği belirtildi.

Açıklamada, STIKO'nun şimdiye kadar mevcut olan tüm verileri değerlendirdikten sonra çeşitli hastalıkları olan 5-11 yaşındaki çocuklar için Kovid-19 aşısını tavsiye ettiği vurgulandı.

Bunun yanı sıra kendilerini aşıyla koruyamayan insanlarla temasta olan çocukların da aşı yapmalarının önerildiği aktarılan açıklamada, ayrıca herhangi bir hastalığı olmayan 5-11 yaşlarındaki çocuklara da doktor tavsiyesi ve ebeveynin talebiyle Kovid-19 aşısının uygulanabileceği kaydedildi.

BioNTech'in ürettiği aşının önerildiği açıklamada, bu yaş grubundaki çocukların Kovid-19'u ağır geçirmelerinin ve ölümlerinin engellenmesinin amaçlandığı dile getirildi.



Halihazırda daha önce herhangi bir hastalığı olmayan 5-11 yaş grubundaki çocuklar için Kovid-19 hastalığını ağır geçirme, hastaneye ve yoğun bakıma yatma riskinin düşük olduğuna işaret edilen açıklamada, bunun yanı sıra kısıtlı veriler sebebiyle nadir görülen aşının yan etkilerine ilişkin risklerin şu an için değerlendirilemediğine dikkat çekildi.

Açıklamada, bu sebeplerden dolayı daha önce herhangi bir hastalığı olmayan çocuklar için genel bir aşı tavsiyesinin yapılmadığı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, söz konusu yaş grubu için aşının güvenirliği hakkında daha fazla veri ve diğer bulgular elde edildiğinde derhal bunun inceleneceği ve gerektiğinde tavsiyenin güncelleneceği kaydedildi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 25 Kasım'da, 5-11 yaş arası çocuklar için Pfizer-BioNTech'in aşısına onay vermişti.