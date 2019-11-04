Alzheimer tedavisi için 17 yıldır ilk kez yeni bir ilaç piyasa çıkıyor

Yeni ilacı yaratan Çin Bilimler Akademisi Şangay Materia Medica Enstitüsü'nden Geng Meiyu liderliğindeki ekip, düzenli tüketenlerde Alzheimer'e rastlanma oranının düşüklüğünden hareketle deniz yosunu üzerinde çalışmalar yapmaya başladıklarını belirtti.

'Bağırsaklardaki bir bakteriyi bastırıyor'

Ekip, Cell Research (Hücre Araştırması) dergisinde yayımladığı makalede, deniz yosununun içerdiği bir şekerin, bağırsaklarda bulunan ve sinir hücrelerinde bozulma ile beyinde enflamasyona yol açarak Alzheimer'e neden olan belli bir bakteriyi nasıl bastırdığını anlattı.

Şangay merkezli Green Valley (Yeşil Vadi) isimli ilaç firmasında yapılan klinik deneylerde bu mekanizma teyit edildi.

Yeni ilacı piyasaya sürecek Green Valley, 818 hasta üzerine yapılan deneylerle ilgili açıklamada bulundu.

'4 haftada iyileştiriyor'

Buna göre kahverengi yosundan elde edilen Oligomannate isimli ilacın, Alzheimer'den mustarip insanların bilişsel işlevlerini dört hafta gibi kısa bir sürede düzeltebildiği istatiksel olarak ortaya konuldu.

İlacın Çin'de 'çok yakında' piyasaya çıkacağını, ülke dışında satışı için de izin başvurusu yaptığını duyuran şirket, 2020'nin başlarında ABD ve Avrupa'da üçüncü aşama klinik deneylere başlamayı planladığını belirtti. (Sputnik)