Anne adaylarına ‘kök hücre’ umudu

Prof. Dr. Arıkan, bu etkilerden kısırlık tedavisinde de faydalanmak istediklerini anlatarak, “Bunlardan biri, rahim içi zarı diye tabir edilen dokunun basit veya çok sayıda kürtajla hasarlandığı durum. Burada yapışıklıklar meydana geliyor ya da rahim içi dokusu niteliğini yitirdiği için ne kadar güzel embriyoları olursa olsun gebe kalamıyorlar. Asherman sendromu dediğimiz bu durum için Türkiye’de ilk kez (kök hücre yöntemi) uygulamaya başladık. Yumurtalıklara PRP diye tabir edilen yöntemle tedavi mevcut. Bu şekilde kök hücrenin de uygulanması, orada yumurtalık rezervi azalan, hormon değeri düşmüş, yumurta sayısı ve kalitesi düşük olan, hiç yumurta veremeyen hastalarda bir umut ışığı oldu” dedi.