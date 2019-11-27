Anne adaylarına ‘kök hücre’ umudu
Prof. Dr. Gürkan Arıkan, kök hücrelerin gerektiğinde hasarlı dokulara ulaşarak orada tamirat yaptıklarını ifade etti.
Prof. Dr. Arıkan, bu etkilerden kısırlık tedavisinde de faydalanmak istediklerini anlatarak, “Bunlardan biri, rahim içi zarı diye tabir edilen dokunun basit veya çok sayıda kürtajla hasarlandığı durum. Burada yapışıklıklar meydana geliyor ya da rahim içi dokusu niteliğini yitirdiği için ne kadar güzel embriyoları olursa olsun gebe kalamıyorlar. Asherman sendromu dediğimiz bu durum için Türkiye’de ilk kez (kök hücre yöntemi) uygulamaya başladık. Yumurtalıklara PRP diye tabir edilen yöntemle tedavi mevcut. Bu şekilde kök hücrenin de uygulanması, orada yumurtalık rezervi azalan, hormon değeri düşmüş, yumurta sayısı ve kalitesi düşük olan, hiç yumurta veremeyen hastalarda bir umut ışığı oldu” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.