Anne adaylarına 'korona' uyarısı

IHA 13 Mart 2020 Cuma 17:46 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 17:46

Dünya çapında küresel bir salgına dönüşen korona virüsü, yaşamı olumsuz etkilerken özellikle belirli risk gurubundaki hastaların virüse karşı daha duyarlı olmaları isteniyor. Kadın Doğum Uzmanı Doktor Meltem Erkmen, Covid-19 virüsü ile ilgili gebelerin ne yönde etkilendiği konusunda yeterli bilimsel çalışmanın yapılamadığından ötürü gebelerin bu virüse daha duyarlı olduklarına dair kesin bilgiye sahip olmadıklarını ifade etti.

Gebelerdeki fizyolojik ve immünolojik değişikliklerin viral solunum yolu enfeksiyonlara daha duyarlı hale geldiğini belirten Erkmen, “Daha önce salgın yapmış diğer Corona virüs (MERS-CoV ,SARS-CoV) enfeksiyonlarında gebelerde ciddi hastalık ve ölüm oranları yüksek bulunmuştur. Virüsünün erken doğum, düşük, ölü doğuma sebebiyet verdiğine ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır. Fakat diğer Corona virüs enfeksiyonlarında ve diğer yüksek ateşle seyreden viral enfeksiyonlarda ilk üç ayda gebedeki yüksek ateş bebekte doğumda doğumsal anomali riskini arttırabileceğine ilişkin çalışmalar mevcuttur” dedi.

Korona virüsünün yakın temas ve solunum yoluyla bulaştığını anımsatan Erkmen, “Virüslü havada asılı partiküllerin ağız. göz, burun mukozasına ulaşması gerekmektedir. Daha çok ellerimize bulaşan virüsü elimizi ağzımıza, gözümüze, burnumuza götürdüğümüzde virüse karşı açık hale gelmekteyiz. Anneden fetüse virüsün anne karnındayken doğrudan geçip geçmediği muammadır. Amnion sıvısında bugüne kadar solunum yolu virüsleri izole edilememiştir. Keza anne sütünde de virüsün izine rastlanmamıştır. Emzirme sırasında Covid-19 taşıyıcısı annenin solunum yolundan kaynaklı sekresyonlarının bebeğin açık mukozalarına teması şarttır. Anne sütünde diğer Corona tipi virüsler de bugüne kadar izole edilememiştir, onun için emzirme yoluyla bebeğe direkt bir geçiş söz konusu değildir. Anne bebeğiyle temas etmeden mutlaka her koşulda ellerini yıkamalı temiz kıyafetler giymelidir” ifadelerine yer verdi.

Hamile annelerin kalabalık ortamlarda bulunmamalarını isteyen Erkmen, “Bu dönem için kalabalık akraba ziyaretleri kısıtlanmalıdır. Elle mutlaka dışarı ortama her dışarı çıkılıp döndükten sonra sabunla yıkanmalı. Dışarıda imkan yoksa el dezenfektanları, kolonya, ıslak mendille geçici temizlik yapılmalıdır. El dezenfektanları kolonya gibi alkol içeren maddelerin kullanımı kısıtlı olmalıdır” ifadelerini kullandı.