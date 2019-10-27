Anne adaylarının suda doğuma ilgisi artıyor 

Uzmanlar, suyun gebeleri rahatlatması ve kasların gevşemesi ile daha az ağrı hisseden hamile kadınların doğumunun daha kolay gerçekleştirildiği belirtiyor. Doğumunu fizyolojik değerlere uygun ısıdaki suda yapan kadınların bebeğini kolayca doğurması sağlanırken, birçok ünlü ismin de kullandığı suda doğum yöntemine kadınların ilgisi de her geçen gün artıyor. Bu kapsamda İstanbul’da pilot hastane seçilen suda doğum yönteminin ücretsiz olarak uygulandığı Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde 2018’den bu yana 30 kadın bu yöntemle çocuklarını kucaklarına aldı. İkinci çocuğunu suda doğum yoluyla dünyaya getiren Songül Aktaş, ilk doğumuna göre ikinci doğumunda daha az ağrı hissettiğini belirtti. Aktaş, suda doğum yöntemini tüm anne adaylarına tavsiye etti.