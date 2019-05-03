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'Antibiyotikte 1.7 milyar lira tasarruf sağlandı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, akılcı antibiyotik kullanımıyla ekonomiye geçen yıl 1.7 milyar Türk Lirası katkı sağlandığını, hem de antimikrobiyal direnç konusunda çok güçlü bir adım atıldığını bildirdi. 

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Akılcı antibiyotik kullanımına ilişkin yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, antibiyotik direncinin küresel ölçekte önemli bir halk sağlığı riski olduğunu belirtti. Akılcı antibiyotik kullanımının yaygınlaştırılması çalışmalarına ilişkin bilgi veren Bakan Koca, geçen yıl 81 ilde 32 bin sağlık personeli ve 828 bin vatandaşın bilgilendirildiğini, kamu spotları hazırlandığını, iletişim kampanyalarının düzenlendiğini hatırlattı. 2011’de reçetelerin yüzde 35’inde antibiyotiklerin yer aldığını vurgulayan Bakan Koca, 2017’de reçetelerin yüzde 25’inde antibiyotik yazıldığının tespit edildiğini, hekimlerin antibiyotik reçeteleme tercihinde yüzde 28.5’lik bir azalma görüldüğünü vurguladı. 

ÜLKE BÜTÇESİNE KATKI 

Antibiyotik kutu satışına da değinen Bakan Koca, şunları kaydetti; 2011’de antibiyotik kutu satış rakamı 218 milyon kutu olarak gerçekleşmiştir. Antibiyotik tüketimimiz, aynı oranda devam etseydi, 2018’de 267 milyon kutu antibiyotik tüketmiş olacaktık. Çalışmalarımız neticesinde geçen yıl antibiyotik tüketimimiz kutu bazında 166 milyon olarak belirlenmiştir. Antibiyotik tüketimimiz 2011’deki seviyelerde olsaydı, 2018’de antibiyotiklere harcanan para yaklaşık 3 milyar TL olacaktı. Bu rakam 1 milyar 293 milyon TL olarak tespit edilmiştir. Ülkemiz bütçesine 2018 yılı için 1.7 milyar TL katkı sağlanmıştır. Akılcı antibiyotik kullanımına yönelik çalışmalarla hem ülke bütçesine önemli katkı sağlanmış hem de küresel bir sağlık sorunu olan antimikrobiyal direnç konusunda çok güçlü bir adım atılmıştır.   

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