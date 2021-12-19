AA 19 Aralık 2021 Pazar 19:29 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 19:32

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ülkeleri Sınıflandırma Komitesi, hükümetten, ABD, İtalya, Belçika, Almanya, Türkiye, Macaristan, Fas, Portekiz, Kanada ve İsviçre'nin seyahat tablosunda 22 Aralık gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde "kırmızı liste"ye eklenmesini istedi.

İsrail'in kırmızı seyahat listesinde, çoğunluğu Afrika'dan olmak üzere okyanus adaları ve Avrupa'dan 50'den fazla ülkenin yer aldığı hatırlatıldı.

Teklifin, hükümet tarafından oylanacağı, ardından İsrail Parlamentosu Knessett'teki ilgili komiteye sevk edileceği belirtildi.

- Salgında "beşinci dalga" İsrail'e geldi

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, haftalık kabine toplantısının açılışında, İsrail'in sınırları kapatarak yeni varyant karşısında erken önlem aldığını söyledi.

Herkese hatırlatma dozu dahil tüm aşılarını yaptırmaları ve özellikle çocukların aşılanmasına hız verilmesi çağrısı yapan Bennett, halkın salgının getirdiği kısıtlamalardan yorulduğunu, bunu anladıklarını ancak İsrail ekonomisi ve eğitim sistemini sürdürmek için önlemlerin gerekli olduğunu vurguladı.

Bennett, "salgında beşinci dalganın İsrail'e geldiğini ve her ailenin hazırlıklı olmasını" istedi.

- İsrail'de Omicron vaka sayısı 175'e yükseldi

İsrail Sağlık Bakanlığının son açıklamasında, 40 kişide daha Omicron varyantı tespit edildiği, ülkedeki Omicron varyantı toplam vaka sayısının 175'e yükseldiği paylaşıldı.

Omicron varyantına yakalananların 113'ünün yurt dışından ülkeye gelen kişiler olduğu, 380 kişinin de yeni varyant şüphesi olduğu ve sayının artabileceğine işaret edildi.

İsrail, yeni varyant karşısında kasım sonundan itibaren yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.